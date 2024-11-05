Установил номерной знак за лобовым стеклом — что мне будет?

Бывают случаи, когда нет возможности прикрепить номерной знак на штатное место. Тогда их просто ставят за ветровое стекло. Но можно ли так делать?

С какой стороны ветрового стекла можно устанавливать передний регистрационный знак? 1. С любой, при этом движение разрешено только к месту стоянки или ремонта с соблюдением мер предосторожности 2. Слева по ходу движения (как на рисунке) 3. Движение запрещено Проголосовать