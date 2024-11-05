Установил номерной знак за лобовым стеклом — что мне будет?
Бывают случаи, когда нет возможности прикрепить номерной знак на штатное место. Тогда их просто ставят за ветровое стекло. Но можно ли так делать?
Передний бампер пострадал в ДТП, но машина осталась на ходу. С какой стороны ветрового стекла необходимо расположить передний регистрационный знак, чтобы не было вопросов со стороны Госавтоинспекции?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
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05.11.2024
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