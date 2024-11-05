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Установил номерной знак за лобовым стеклом — что мне будет?

Бывают случаи, когда нет возможности прикрепить номерной знак на штатное место. Тогда их просто ставят за ветровое стекло. Но можно ли так делать?

Передний бампер пострадал в ДТП, но машина осталась на ходу. С какой стороны ветрового стекла необходимо расположить передний регистрационный знак, чтобы не было вопросов со стороны Госавтоинспекции?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
30 октября
С какой стороны ветрового стекла можно устанавливать передний регистрационный знак?
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 5881
05.11.2024 
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