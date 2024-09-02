Ресурсный тест масла Eurorepar — дорожные испытания закончены

Моторное масло Eurorepar – новинка на российском рынке. Чтобы проверить эксплуатационные качества масла, мы залили его в двигатели автомобилей и проехали 12 000 км.

Что испытывали?

Eurorepar – крупнейшая международная сеть автосервисов. Под этим же брендом производятся расходные материалы и запчасти. В том числе – моторное масло.

В России линейка масел Europar представлена 11 продуктами. Они подходят для 85% парка легковых и легких коммерческих машин в нашей стране. Как с простыми по конструкции двигателями, так и оснащенными непосредственным впрыском, турбонаддувом, сложными современными системами очистки выхлопных газов, системами старт-стоп или работающих в составе гибридных установок.

Для ресурсного теста мы выбрали масло Eurorepar Premium С2 5W-30. Оно подходит, в том числе, и для двигателей, оснащенных фильтром сажевых частиц и турбонаддувом. Но и в более простых по конструкции моторах оно должно эффективно работать. Входящие в состав базового масла полиальфаолефины (РАО) облегчают запуск двигателя и снижают расход топлива. Согласно спецификации это масло рекомендовано для моторов европейских и азиатских автопроизводителей.

Как испытывали?

Для теста выбрали автомобили Toyota Camry 2020 года выпуска. Масло Eurorepar залили в три двигателя, чтобы гарантированно получить результаты.

Машины работают в такси, что идеально подходит для наших испытаний: жесткий режим эксплуатации плюс быстрый накат километров. На момент старта эксперимента автомобили прошли 168, 185 и 207 тысяч км. Что автомобили с большим пробегом – это тоже плюс. Двигатели выработали часть ресурса, и некачественное масло скорее себя проявит.

Моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 подходит для использования в двухлитровом атмосферном двигателе Toyota Camry.

Сколько брали проб масла?

Для оценки состояния моторов сдаем на исследование в лабораторию старое масло (это не Eurorepar), которое было залито в двигатели тестовых машин до начала испытаний. Это очень важно для корректного проведения теста.

Замену производили дважды. Первый раз заливали масло Eurorepar для промывки. Давали мотору поработать 30 минут на холостых оборотах, чтобы максимально вымыть из двигателя старое масло. Потом сливали и заливали свежее масло Eurorepar. На нем машины проходили испытания.

Отправной точкой для оценки моторного масла Eurorepar Premium C2 5W-30 послужит результат пробы, взятой из только что вскрытой канистры. В процессе эксплуатации берем три пробы непосредственно из картера двигателя – на пробеге 5000, 10 000 и 12 000 км.

Перед тестом два раза меняем и масляный фильтр.

Последняя отметка выбрана не случайно. Toyota рекомендует менять моторное масло каждые 10 000 км. Как и большинство китайских производителей, которые сейчас доминируют на нашем рынке. С такой же периодичностью многие владельцы меняют масло в автомобилях, у которых закончилась гарантия.

Отбор проб производили с помощью специального оборудования: ручного насоса, трубки и колбы нужного объема.

Проба на 12 000 км покажет нам состояние масла, отработавшего больше положенного. Иными словами – посмотрим, насколько критичен перепробег.

Ждем результатов

Автомобили уже откатали положенные километры. Все необходимые пробы масла взяты и отправлены на экспертизу – в независимый испытательный центр МИЦ ГСМ. В ближайшее время мы получим результаты. И расскажем, как масло Eurorepar выдержало ресурсные испытания. Не пропустите финальную публикацию!

Мнение водителя

Андрей Никуленко, водитель такси:

Андрей Никуленко, водитель такси со стажем 25 лет

– На масле Eurorepar я проехал около 12 000 км. В основном – по городу. Несмотря на лето, нередко приходилось стоять в пробках. В жару, с включенным кондиционером – это серьезная нагрузка на двигатель. Стиль вождения у меня спокойный, плавный. Да и негде гонять по увешанной камерами Москве.

Моторное масло, которое постоянно использует наш таксопарк, приучило к хорошему – расхода на угар нет. Залив новое, на всякий случай периодически поглядывал на щуп. Но это было лишним: за два месяца и 12 000 км уровень немного снизился лишь потому, что трижды из картера откачивали по 150-200 мл при взятии проб.

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