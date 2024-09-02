Ресурсный тест масла Eurorepar — дорожные испытания закончены
Что испытывали?
Eurorepar – крупнейшая международная сеть автосервисов. Под этим же брендом производятся расходные материалы и запчасти. В том числе – моторное масло.
В России линейка масел Europar представлена 11 продуктами. Они подходят для 85% парка легковых и легких коммерческих машин в нашей стране. Как с простыми по конструкции двигателями, так и оснащенными непосредственным впрыском, турбонаддувом, сложными современными системами очистки выхлопных газов, системами старт-стоп или работающих в составе гибридных установок.
Для ресурсного теста мы выбрали масло Eurorepar Premium С2 5W-30. Оно подходит, в том числе, и для двигателей, оснащенных фильтром сажевых частиц и турбонаддувом. Но и в более простых по конструкции моторах оно должно эффективно работать. Входящие в состав базового масла полиальфаолефины (РАО) облегчают запуск двигателя и снижают расход топлива. Согласно спецификации это масло рекомендовано для моторов европейских и азиатских автопроизводителей.
Как испытывали?
Для теста выбрали автомобили Toyota Camry 2020 года выпуска. Масло Eurorepar залили в три двигателя, чтобы гарантированно получить результаты.
Машины работают в такси, что идеально подходит для наших испытаний: жесткий режим эксплуатации плюс быстрый накат километров. На момент старта эксперимента автомобили прошли 168, 185 и 207 тысяч км. Что автомобили с большим пробегом – это тоже плюс. Двигатели выработали часть ресурса, и некачественное масло скорее себя проявит.
Сколько брали проб масла?
Для оценки состояния моторов сдаем на исследование в лабораторию старое масло (это не Eurorepar), которое было залито в двигатели тестовых машин до начала испытаний. Это очень важно для корректного проведения теста.
Отправной точкой для оценки моторного масла Eurorepar Premium C2 5W-30 послужит результат пробы, взятой из только что вскрытой канистры. В процессе эксплуатации берем три пробы непосредственно из картера двигателя – на пробеге 5000, 10 000 и 12 000 км.
Последняя отметка выбрана не случайно. Toyota рекомендует менять моторное масло каждые 10 000 км. Как и большинство китайских производителей, которые сейчас доминируют на нашем рынке. С такой же периодичностью многие владельцы меняют масло в автомобилях, у которых закончилась гарантия.
Проба на 12 000 км покажет нам состояние масла, отработавшего больше положенного. Иными словами – посмотрим, насколько критичен перепробег.
Ждем результатов
Автомобили уже откатали положенные километры. Все необходимые пробы масла взяты и отправлены на экспертизу – в независимый испытательный центр МИЦ ГСМ. В ближайшее время мы получим результаты. И расскажем, как масло Eurorepar выдержало ресурсные испытания. Не пропустите финальную публикацию!
Мнение водителя
Андрей Никуленко, водитель такси:
– На масле Eurorepar я проехал около 12 000 км. В основном – по городу. Несмотря на лето, нередко приходилось стоять в пробках. В жару, с включенным кондиционером – это серьезная нагрузка на двигатель. Стиль вождения у меня спокойный, плавный. Да и негде гонять по увешанной камерами Москве.
Моторное масло, которое постоянно использует наш таксопарк, приучило к хорошему – расхода на угар нет. Залив новое, на всякий случай периодически поглядывал на щуп. Но это было лишним: за два месяца и 12 000 км уровень немного снизился лишь потому, что трижды из картера откачивали по 150-200 мл при взятии проб.
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