Новое масло известного европейского бренда — одобрено ведущими автопроизводителями

Eurorepar – популярная марка запчастей и расходных материалов. Теперь под этим именем выпускают еще и широкую линейку моторных масел

До 2022 года большинство автовладельцев отдавало предпочтение моторным маслам от ведущих мировых брендов. Кто хотел сэкономить, выбирал отечественную продукцию. Теперь официальные поставки масел от топовых компаний свернуты. Новые марки – родом из Турции, ОАЭ и России. И хотя за счет покупки через фирменные магазины шанс нарваться на подделку минимальный, у многих вызывает сомнения качество масел. В связи с этим предпочтительно обращаться к проверенным маркам масел с защитой от контрафакта, например, Eurorepar.

Eurorepar – набирающее узнаваемость имя в сегменте моторных масел на нашем рынке. Его продукция подходит на 85% машин российского автопарка и соответствует спецификациям всех ведущих автоконцернов.

Имя Eurorepar уже знакомо многим российским автомобилистам. Под ним в нашей стране работает сеть из почти 80 станций. География обширная: от Мурманска на севере до Сочи на юге, от Калининграда на западе до Иркутска на востоке.

Это часть крупнейшей международной сети, в которую входит более 5700 автосервисов в Европе и Азии. Компания также выпускает запасные части и расходные материалы под собственным брендом. В их число входят и моторные масла.

История и компетенции

Eurorepar – бренд с 22-летней историей и европейским качеством. Масла соответствуют требованиям всех крупнейших европейских автоконцернов (BMW, Mercedes, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Renault, Opel, Ford), а также корейских (Hyundai, Kia), японских (Toyota) и других. Ассортимент из 11 типов моторного масла закрывает потребности 85% российского парка легковых и легких коммерческих машин. Моторные масла Eurorepar рекомендованы к применению в двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, сложными современными системами нейтрализации отработавших газов и системами «старт-стоп», а также работающими в составе гибридных установок.

Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло Eurorepar Best A3/B4 5W-40 подходит для большинства бензиновых и дизельных двигателей, у которых в системе выпуска не установлен фильтр сажевых частиц. Уникальный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от отложений и износа, продлевая срок службы мотора.

Компания Eurorepar сотрудничает с ведущими нефтяными компаниями, которые осуществляют весь производственный цикл – от добычи сырой нефти до выпуска готовых моторных масел. Применяются высококачественные полностью синтетические базовые масла и комплекты присадок от ведущих мировых производителей.

Масла Eurorepar обеспечивают уверенный холодный пуск двигателя и надежную эксплуатацию при экстремально низких и высоких температурах, эффективную защиту от износа, некачественного топлива, образования отложений и коррозии. Высокая стойкость к окислению – гарантия сохранения высоких рабочих свойств масла в течение всего межсервисного интервала.

Ассортимент и спецификации

В линейку Eurorepar входят моторные масла следующих вязкостей и классов ACEA: 0W-20 C5, 5W-20 GF6, 0W-30 C2, 5W-30 C2, 5W-30 C3, 5W-30 A5/B5, 5W-40 A3/B4. Они выпускаются в канистрах объемом 1, 4 и 5 л, а также для автосервисов в бочках емкостью 60 и 205 л.

Потенциально самое востребованное на российском рынке масло – Eurorepar Best 5W-40 A3/B4. Это всесезонное, полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей без сажевых фильтров. Вязкость и класс ACEA в сочетании с невысокой ценой делают его подходящим как для простых атмосферных двигателей, так и для высокофорсированных турбомоторов.

Масло содержит присадки, эффективно противостоящие окислению и образованию отложений, а также способствует снижению расхода топлива. Оно соответствует спецификациям PSA MB 226.5/226.3/229.5, BMW LL-01, Porsche A40, VW 502 00/505 00, Renault 0700/0710, Fiat 9.55535N2/Z2, Opel GM-LL-B-025.

Eurorepar Premium 5W-30 C2 идеально подойдет для современных моторов с фильтром сажевых частиц и турбонаддувом. Отлично приспособлено для эксплуатации в российских условиях. Входящие в состав базового масла полиальфаолефины (РАО) облегчают запуск двигателя и снижают расход топлива. Состав масла делает его подходящим под спецификации не только европейских, но и азиатских производителей: Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Kia.

Полностью синтетическое масло Eurorepar Premium 504/507 5W-30 предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей немецких концернов. Подходит для моделей, в которое нужно заливать масло со спецификациями VW 504 00/507 00, MB 229.31, BMW LL-04, Porsche C30.

Малозольное масло Eurorepar Premium 5W-30 C3 изготовлено по технологии Low Saps (Low-Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur – низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы). Применение такого масла продлевает срок службы систем очистки отработавших газов. Лучше всего подходит для дизельных двигателей, но также пригоден для заливки и в бензиновые моторы. Отлично выдерживает тяжелые условия эксплуатации с частыми холодными пусками, длительными простоями в пробках и активным стилем вождения. Большой запас моющих и диспергирующих свойств позволяет увеличить интервал замены.

Eurorepar Premium 5W-30 A5/B5 при аналогичной вязкости рекомендовано для двигателей без сажевого фильтра. Это всесезонное масло подходит для любых условий эксплуатации, включая наиболее жесткие режимы. Обеспечивает снижение расхода топлива до 3% и, следовательно, сокращение количества вредных выбросов. Соответствует спецификациям ведущих автопроизводителей, в том числе, Ford WSS-M2C913D и Jaguar Land Rover STJLR.03.5003.

Всесезонное синтетическое масло Eurorepar Premium A5/B5 5W-30 для бензиновых и дизельных двигателей, предназначенное для эксплуатации в жестких условиях. Соответствует европейскому стандарту ACEA A5/B5 и американскому API SL/CF. Имеет спецификации Ford, Jaguar Land Rover, Fiat, Hyundai, Kia, Toyota.

Самым современным двигателям адресовано малозольное моторное масло Eurorepar Protect 0W-30 C2. Оно подходит для агрегатов с системами «старт-стоп», работающих в составе гибридных силовых установок или питающихся биотопливом (Е100, Е22 и Е10). Применение полиальфаолефинов обеспечивает прочную масляную пленку. Пакет присадок составлен с прицелом на высокие антиокислительные свойства и особую защиту компонентов систем очистки отработавших газов.

Также в линейке Eurorepar присутствуют специальные моторные масла. Protect 5W-20 разработано с учетом специфики двигателей американских и азиатских марок. А Premium 5W-30 504/507 рекомендовано для применения в высокофорсированных турбомоторах концерна Volkswagen.

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Eurorepar предлагает то, что сейчас особенно востребовано у российских автомобилистов, – масла европейского качества по честной цене. Например, пятилитровая канистра самого популярного масла Eurorepar Best 5W-40 A3/B4 стоит в среднем 3500 рублей. Покупка продукции Eurorepar в разветвленной сети официальных представителей и технических центров Eurorepar Car Service, а также запуск официальных продаж Eurorepar на маркетплейсах защитит вас от фальсификата и даст возможность воспользоваться услугами по быстрой и квалифицированной замене.

В наших ближайших планах – провести лабораторный анализ моторного масла Eurorepar. Причем не только взятого прямо из канистры, но и отработавшего большой пробег в двигателе автомобиля. Следите за нашими публикациями.

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