Сессия сдана: Формула Студент 2024 собрала 22 команды из пяти стран

«За рулем» выяснил, чем живет сегодня конкурс Формула Студент Россия

В далеком 1983 году энтузиасты из Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) узнали о том, что в США уже несколько лет проводится молодежный конкурс-соревнование Formula SAE. Сначала это были внедорожные машинки, а затем – и асфальтовые, «кольцевые».

В СССР сразу взялись за «кольцо». Компанию МАДИ составили Сибирский автомобильно-дорожный институт (СибАДИ) из Омска и Киевский автодорожный (КАДИ). Но это «железный занавес» был вовсе не таким глухим, а вот советская бюрократия была непоколебима. Получить какие-либо средства на постройку образцов машин не получилось, поэтому дело ограничилось конкурсом проектов, выполненных на ватмане – никаких компьютеров, да даже электронной почты еще не было.

История

Второй раз, и уже окончательно, наша Формула Студент родилась в 2005 году – опять же в МАДИ. Здесь новое поколение энтузиастов сразу получило поддержку ректората – выделили помещение, активы, вообще помогали как могли.

Конечно, не обошлось и без спонсоров. Но всё это сработало: спустя год впервые российская команда построила «живую» машину и отправилась на международные соревнования Формулы Студент в Германию. Кстати, одним из членов первого коллектива команды был наш редактор Александр Виноградов, тогда – студент МАДИ.

Эпохальное событие: на российские соревнования Формулы Студент впервые приехали китайцы. И выиграли.

Через пару лет инициативу подхватили Московский автомеханический институт, Тольяттинский политехнический университет, Нижегородский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов и другие.

Помимо «кольцевых» машин с двигателями внутреннего сгорания наши студенты стали выступать и в классах гибридов, электромобилей, внедорожников. Ездили на международные соревнования по всему миру, даже в США.

Габариты кокпита проверяются специальными калибрами – прямо как во взрослых гоночных сериях.

В 2013 году на итальянском этапе количество российских вузовских команд достигло семи. А годом позже случилось, наверное, самое важное – впервые провели полномасштабное российское соревнование Формулы Студент с приглашением лучших мировых судей. В 2015 году число студенческих команд на слете в России достигло 27 (и еще пять не смогли приехать)!

Тест на опрокидывание: на уклонах 45 и 60 градусов машина должна устоять на платформе – и чтобы ни одна жидкость не потекла наружу. Вес болидов в среднем составляет 200 с небольшим килограммов.

Что сегодня

Иду по паддоку крупнейшего спортивного уик-энда на прекрасной трассе Игора Драйв под Питером – и радуюсь тому, как органично вписались в него шатры Формулы Студент 2024. Когда ты еще только студент или аспирант (а иные в разработке, постройке и соревнованиях на этих машинках принимать участие не могут), это важно – чувствовать себя вплетенным в настоящий мир автоспорта.

В этом году заявки на участие подали 22 команды: Формула Студент остается популярной.

Формат мероприятия – и принцип Формулы – неизменен.

Типичная компоновка бензиновой машины Формулы Студент на примере болида Белгородского государственного технологического университета: мотор от мотоцикла стоит в базе поперечно и приводит задние колеса. Пружины и амортизаторы обычно используются также от мотоциклов, а то и от велосипедов.

За один год молодежная команда фактически проживает полный жизненный цикл компании, разрабатывающей и строящей спортивные автомобили. Прежде всего это разработка проекта самой машины – в соответствии с непростым техническим регламентом, который регулярно обновляется. Российские техтребования имеют некоторые оригинальные положения, но в целом базируются на международных и следуют в их духе.

Но разработать, построить болид «в металле» – этого мало. Нужно уметь им управлять, пройти ряд ездовых тестов, включая полноценную гонку на пару часов – «эндуранс».

Один из тестов для электрических машин: дождевание. Попадание воды не должно привести к сбоям в работе.

А попутно участникам приходится решать проблемы, например, финансовые и кадровые. А потом защищать как технические идеи, так и бизнес-план «предприятия» перед полутора десятками опытнейших судей.

Это сложно. Приходилось слышать, что из «новобранцев» в командах остается лишь один человек из десяти-двадцати пришедших. Зато у этих ребят натурально горят глаза, они действительно умеют переводить теоретические знания, полученные в вузе, в прикладные навыки. Коллеги из автопрома говорят, что выпускники Формулы Студент всегда котируются у работодателей выше, чем рядовые инженеры и менеджеры.

Аэродинамические приспособления не обязательны, и не все команды их используют, поскольку скорости невысоки.

Новые сложности

Классов сейчас два: для машин с ДВС и «электричек». Первый не только популярнее (15 из 22 изначально заявившихся команд), но и наращивает эту популярность. Дело в том, что многие вузы, занявшиеся было проектированием электромобилей, находят это более сложным – прежде всего в плане электроники, контролирующей батарею. А готовых решений, как в случае ДВС от мотоцикла или снегохода, по АКБ нет.

Новые проблемы повторяют те, что испытывает наш автопром. Покупка комплектующих из некоторых стран стала непростой по логистике и цене, поэтому все больше взоров обращается на Китай.

Под рукой пилота – крупный выключатель массы.

А еще, по словам судей, занимающихся российский Формулой Студент много лет, приходится констатировать падение уровня образованности студентов. Всё больше ребят, которые искренне хотят делать много, но просто не знают как. В школе не научили? В любом случае члены студенческих команд в лучшем положении: точно получат больше опыта и знаний.

Сессия сдана

Итоги соревнования 2024 года радуют. До реальных конкурсов добрались шесть команд с бензиновыми машинами, пять – с «электричками», и еще четыре – без болидов, но с готовыми проектами. Это нормально, что некоторые из подавших заявки в итоге не успевают полноценно подготовиться: тоже опыт.

Пожалуй, самый важный и сложный элемент соревнований – прохождение техкомиссии. Машина должна не просто соответствовать требованиям, но и быть безопасной.

Зато мероприятие вышло полноценно международным. Приехали команды из Китая, Турции, Казахстана и Индии – последнюю, правда, подвела логистическая компания, не успевшая довезти саму машину.

Но уровень гостей оказался очень высок: каждый агрегат и узел индийского электромобиля были отсняты и продемонстрированы судьям. И даже без натурного образца по сумме статических дисциплин команда показала лучший результат, обогнав коллектив из Тольяттинского государственного университета на 2 балла! Хотя последнему тоже грех расстраиваться – их «электричка» впервые в России проехала весь «эндуранс», длинную гонку. И стала первой в зачете.

Выглядит буднично, но на деле проверка тяговой батареи и системы ее управления – едва ли не самое сложное в зачете ­«электричек».

А среди бензиновых машин первенствовали китайцы. Формула Студент в Поднебесной здорово развита, и мы это увидели. Недостаточное знание английского ограничило их баллы в защите проекта, но скорость в гонке на выносливость обеспечила команде Wonder Racing из Технического университета Ляонина победу в классе. Было сразу видно, что ребята собрали автомобиль заранее, да и ехали по чистым траекториях, активно используя тормоза – прямо как в настоящих гонках.

Из российских команд сильнейшим здесь стал коллектив Уфимского университета науки и технологий – второй год подряд.

Один из элементов конкурса – защита бизнес-плана, причем не обязательно связанного с производством гоночных машин. Жюри оценивает и подачу материала, и ораторские навыки.

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Мне кажется, легкой жизни у наших студентов уже не будет: команды из других стран приедут и в следующем году, а равняться теперь придется на них. И это – отличный стимул стать быстрее и умнее, не вариться «в собственном соку». А окончив вуз, вложить максимум ­знаний в промышленность, экономику и благополучие нашей страны.