12 000 км в жестких условиях — ресурсный тест масла Eurorepar
Моторное масло Eurorepar – новое имя на российском рынке. Многие автомобилисты не готовы слепо верить заявленным на канистре классам и характеристикам, ведь бренд им не знаком. А цена ошибки может быть очень высокой.
Мы провели ресурсный тест и лабораторные исследования, выбрав из линейки масло Eurorepar Premium C2 5W-30. Взятые пробы сдавали на анализ в Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам (МИЦ ГСМ).
Точка отсчета
Для начала отправили специалистам «нулевую» пробу – масло, взятое из только что открытой канистры. В том, что это не подделка, – сомнений не было. Нам нужно было подтверждение, что характеристики продукта соответствуют заявленным. И моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 уложилось во все допуски.
Можно ли делать выводы о «ходимости» по результатам анализа из канистры? Вполне. Если это качественное масло и рекомендовано для этого двигателя, оно гарантированно проработает 10 000 км. Скорее всего, и при пробеге 15 000 км не выйдет за допустимые границы ключевых показателей.
Но тут следует сделать несколько оговорок. Обязательна правильная эксплуатация, без экстремальных режимов. Мотор должен быть исправен и лишен серьезных конструктивных просчетов. Например, когда слишком узкие масляные каналы забиваются даже при использовании указанного в сервисной книжке сорта. Но для большинства автомобилей положительные результаты начальной пробы уже дают уверенность в достаточном ресурсе моторного масла.
На чем испытываем
Тестовыми автомобилями мы выбрали седаны Toyota Camry 2020 года выпуска. Масло залили в три машины: чем больше выборка, тем показательнее результаты. На момент старта эксперимента они прошли 168, 185 и 207 тысяч км.
Машины работают в такси, что идеально подходит для наших целей и задач – жесткий режим эксплуатации плюс быстрый накат километров. Солидный пробег автомобилей тоже в плюс: двигатели выработали часть ресурса, и некачественное масло проявит себя по ряду индикаторов.
Но есть один нюанс. Двигатели могут быть не совсем исправны, что приведет к неправильной оценке тестового масла. Поэтому из всех моторов берем пробы старого масла (это не Eurorepar, а то, что использует таксопарк).
Анализ этого масла многое расскажет о состоянии двигателей. Удачно сложилось, что во всех трех Camry масло к моменту старта нашего эксперимента отработало немало – 9, 11 и 13 тысяч км.
Ключевой раздел в протоколах – индикаторы износа. В разделе перечислены металлы, из которых сделаны различные компоненты двигателя. Если содержание любого из них в масле по мере эксплуатации увеличивается, значит имеет место повышенный износ. Тут все показатели околонулевые, что свидетельствует об отменном здоровье моторов.
Исключение – снижение содержания молибдена. Но это легко объяснить. Соединения этого металла выполняют функцию модификатора трения. Они присутствуют в моторном масле изначально как часть пакета присадок.
Следим за показателями
Перед стартом мы меняем масло вместе с фильтром дважды. В поддоне всегда остается некоторое количество старой смазки – несливаемый остаток. Чтобы минимизировать его влияние, сначала промываем двигатель. Заливаем масло Eurorepar и даем поработать полчаса на холостых оборотах. Затем сливаем, второй раз меняем фильтр и заливаем свежее масло. На нем мотор и будет наматывать тестовые километры.
В процессе эксплуатации берем три пробы непосредственно из картера двигателя – на пробеге 5000, 10 000 и 12 000 км. Последняя отметка выбрана не случайно. Toyota рекомендует менять моторное масло каждые 10 000 км. Примерно на этой отметке эту операцию выполняют и многие автомобилисты.
Проба на пробеге 12 000 км покажет нам состояние масла, отработавшего больше положенного срока. Посмотрим, насколько критичен перепробег.
Основное внимание следует уделить всего нескольким параметрам. Первый – изменение кинематической вязкости при 100оС. Для масел «тридцаток» (число после буквы W в индексе вязкости) допустимый диапазон лежит от 9,3 до 12,5 мм2/с. Во всех трех моторах масло Eurorepar не только не вышло за его пределы, но и продемонстрировало завидную стабильность с ростом пробега. По этому показателю на нём смело можно ездить до 15 000 км.
Кинематическая вязкость при 100оС, мм2/с
А что было бы, если бы показатель превысил 12,5 мм2/с? Масло по своим характеристикам оказалось бы в группе W40. Если для вашего двигателя она тоже допустима, ничего страшного не случится. Но если группа W30 для него максимальная, возможны негативные последствия.
Второй показатель – щелочное число. Это остаток в масле компонентов, которые нейтрализуют окислители, образующиеся при сгорании топлива. Исходное содержание в Eurorepar Premium C2 5W-30 составляет 9,3 мг КОН/г. Нижняя допустимая граница, при которой уже необходимо заменить масло, – вдвое ниже (4,65 мг КОН/г). Пробы из всех двигателей показывают, что до предельных значений далеко. Даже после 12 000 км пробега. Еще одно доказательство, что ресурс в 15 000 км отнюдь не фантастика.
Третий параметр – индикаторы износа. Тут тоже всё позитивно. Содержание металлов остается неизменным на всем пробеге. Молибден, как и положено, понемногу вырабатывается. Почему он тогда не стоит в графе присадок? Дело в том, что он присутствует и в модификаторах трения (в нашем случае), и материалах деталей двигателя. Поэтому и вынесен в категорию индикаторов износа. Если показатель стабилен или идет вниз – всё в порядке. Если начинает планомерно расти – это сигнал о повышенном износе.
Испытание пройдено
Моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 с честью выдержало жесткое испытание – работу в режиме такси, в жару, в длительных городских пробках, с заведомым превышением стандартного межсервисного интервала. Оно осталось в пределах допусков и продемонстрировало высокие эксплуатационные свойства.
Новый бренд заявил о себе достойно. И что немаловажно – полученные результаты испытаний масла Eurorepar дают повод для размышления: стоит ли тратиться на частую замену моторного масла. Или на этом можно сэкономить без вреда для двигателя.
Реклама/ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС», ИНН 7701534807/erid F7NfYUJCUneLuW6GGQdi
- «За рулем» можно читать в Viber
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.