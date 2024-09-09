12 000 км в жестких условиях — ресурсный тест масла Eurorepar

Моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 отработало в двигателях трех автомобилей больше рекомендованного срока. Вот что с ним стало на финише испытаний.

Моторное масло Eurorepar – новое имя на российском рынке. Многие автомобилисты не готовы слепо верить заявленным на канистре классам и характеристикам, ведь бренд им не знаком. А цена ошибки может быть очень высокой.

Мы провели ресурсный тест и лабораторные исследования, выбрав из линейки масло Eurorepar Premium C2 5W-30. Взятые пробы сдавали на анализ в Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам (МИЦ ГСМ).

Точка отсчета

Для начала отправили специалистам «нулевую» пробу – масло, взятое из только что открытой канистры. В том, что это не подделка, – сомнений не было. Нам нужно было подтверждение, что характеристики продукта соответствуют заявленным. И моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 уложилось во все допуски.

Можно ли делать выводы о «ходимости» по результатам анализа из канистры? Вполне. Если это качественное масло и рекомендовано для этого двигателя, оно гарантированно проработает 10 000 км. Скорее всего, и при пробеге 15 000 км не выйдет за допустимые границы ключевых показателей.

Но тут следует сделать несколько оговорок. Обязательна правильная эксплуатация, без экстремальных режимов. Мотор должен быть исправен и лишен серьезных конструктивных просчетов. Например, когда слишком узкие масляные каналы забиваются даже при использовании указанного в сервисной книжке сорта. Но для большинства автомобилей положительные результаты начальной пробы уже дают уверенность в достаточном ресурсе моторного масла.

На чем испытываем

Тестовыми автомобилями мы выбрали седаны Toyota Camry 2020 года выпуска. Масло залили в три машины: чем больше выборка, тем показательнее результаты. На момент старта эксперимента они прошли 168, 185 и 207 тысяч км.

Моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 рекомендовано для использования в двухлитровом атмосферном двигателе Toyota Camry.

Машины работают в такси, что идеально подходит для наших целей и задач – жесткий режим эксплуатации плюс быстрый накат километров. Солидный пробег автомобилей тоже в плюс: двигатели выработали часть ресурса, и некачественное масло проявит себя по ряду индикаторов.

Но есть один нюанс. Двигатели могут быть не совсем исправны, что приведет к неправильной оценке тестового масла. Поэтому из всех моторов берем пробы старого масла (это не Eurorepar, а то, что использует таксопарк).

Анализ этого масла многое расскажет о состоянии двигателей. Удачно сложилось, что во всех трех Camry масло к моменту старта нашего эксперимента отработало немало – 9, 11 и 13 тысяч км.

Набор оборудования для отбора полевых проб масла – небольшой ручной насос, гибкая трубка, пластиковая колба с резьбой. В насос с одного конца вкручивается колба, c другого – вставляется шланг, который фиксируется резиновой прокладкой. Перед откачкой важно дать маслу остыть (летом – до получаса после остановки двигателя), иначе от высокой температуры колба деформируется.

Ключевой раздел в протоколах – индикаторы износа. В разделе перечислены металлы, из которых сделаны различные компоненты двигателя. Если содержание любого из них в масле по мере эксплуатации увеличивается, значит имеет место повышенный износ. Тут все показатели околонулевые, что свидетельствует об отменном здоровье моторов.

Исключение – снижение содержания молибдена. Но это легко объяснить. Соединения этого металла выполняют функцию модификатора трения. Они присутствуют в моторном масле изначально как часть пакета присадок.

Следим за показателями

Перед стартом мы меняем масло вместе с фильтром дважды. В поддоне всегда остается некоторое количество старой смазки – несливаемый остаток. Чтобы минимизировать его влияние, сначала промываем двигатель. Заливаем масло Eurorepar и даем поработать полчаса на холостых оборотах. Затем сливаем, второй раз меняем фильтр и заливаем свежее масло. На нем мотор и будет наматывать тестовые километры.

Перед стартом теста промываем двигатели тем же маслом Eurorepar. Сливаем промывочное и заливаем тестовое.

В процессе эксплуатации берем три пробы непосредственно из картера двигателя – на пробеге 5000, 10 000 и 12 000 км. Последняя отметка выбрана не случайно. Toyota рекомендует менять моторное масло каждые 10 000 км. Примерно на этой отметке эту операцию выполняют и многие автомобилисты.

Дважды меняем и масляный фильтр. Первый устанавливаем на 30-минутную промывку, второй – на тест продолжительностью 12 000 км.

Проба на пробеге 12 000 км покажет нам состояние масла, отработавшего больше положенного срока. Посмотрим, насколько критичен перепробег.

Основное внимание следует уделить всего нескольким параметрам. Первый – изменение кинематической вязкости при 100оС. Для масел «тридцаток» (число после буквы W в индексе вязкости) допустимый диапазон лежит от 9,3 до 12,5 мм2/с. Во всех трех моторах масло Eurorepar не только не вышло за его пределы, но и продемонстрировало завидную стабильность с ростом пробега. По этому показателю на нём смело можно ездить до 15 000 км.

Кинематическая вязкость при 100оС, мм2/с

А что было бы, если бы показатель превысил 12,5 мм2/с? Масло по своим характеристикам оказалось бы в группе W40. Если для вашего двигателя она тоже допустима, ничего страшного не случится. Но если группа W30 для него максимальная, возможны негативные последствия.

С поправкой на объем взятых из двигателя проб уровень по щупу остался неизменным. Расход на угар масла Eurorepar отсутствует.

Второй показатель – щелочное число. Это остаток в масле компонентов, которые нейтрализуют окислители, образующиеся при сгорании топлива. Исходное содержание в Eurorepar Premium C2 5W-30 составляет 9,3 мг КОН/г. Нижняя допустимая граница, при которой уже необходимо заменить масло, – вдвое ниже (4,65 мг КОН/г). Пробы из всех двигателей показывают, что до предельных значений далеко. Даже после 12 000 км пробега. Еще одно доказательство, что ресурс в 15 000 км отнюдь не фантастика.

Щелочное число TBN (ASTM D 2896), мг КОН/г

Третий параметр – индикаторы износа. Тут тоже всё позитивно. Содержание металлов остается неизменным на всем пробеге. Молибден, как и положено, понемногу вырабатывается. Почему он тогда не стоит в графе присадок? Дело в том, что он присутствует и в модификаторах трения (в нашем случае), и материалах деталей двигателя. Поэтому и вынесен в категорию индикаторов износа. Если показатель стабилен или идет вниз – всё в порядке. Если начинает планомерно расти – это сигнал о повышенном износе.

Содержание железа (Fe), мг/кг

Испытание пройдено

Моторное масло Eurorepar Premium C2 5W-30 с честью выдержало жесткое испытание – работу в режиме такси, в жару, в длительных городских пробках, с заведомым превышением стандартного межсервисного интервала. Оно осталось в пределах допусков и продемонстрировало высокие эксплуатационные свойства.

Такси – идеальный вариант для ресурсного теста моторного масла: большой пробег за короткий срок в нелегких городских условиях.

Новый бренд заявил о себе достойно. И что немаловажно – полученные результаты испытаний масла Eurorepar дают повод для размышления: стоит ли тратиться на частую замену моторного масла. Или на этом можно сэкономить без вреда для двигателя.

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