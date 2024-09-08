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Новый российский тягач решит проблему грузоперевозок на малые расстояния

«За рулём» рассказал о новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок

КАМАЗ освоил выпуск новой модификации семейства К5. Седельный тягач 54902 отличается от модели 54901 низкой крышей и одним спальным местом. Кабина зауженная, 2300 мм вместо 2500, но сохранившая все опции и атрибуты комфорта флагмана. Машина предназначена для региональных перевозок на маршрутах до 1000 км.

КАМАЗ 54902
КАМАЗ 54902
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Вместо 12литровой «шестерки» мотор объемом 8,9 л. Мощность снизилась с 450 до 400 сил. С двигателем работает 12ступенчатая роботизированная коробка передач. Благодаря снизившейся снаряженной массе выросла максимальная допустимая масса полуприцепа до 36250 кг.

Российские грузовики получат новую коробку-автомат отечественной разработки

Полномасштабный серийный выпуск КамАЗа54902 стартовал в августе. До конца года завод рассчитывает собрать около 1900 машин.

Также на конвейер встала модель 65658. Это трехосник на длинном шасси с подъемной третьей осью («ленивцем»). Основные заказчики – сетевые продуктовые магазины.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 21070
08.09.2024
Фото:
«За рулем»
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