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От этого двигателя отказываются все! – И вот почему

Эксперт «За рулем» рассказал, почему не бывает гибридов с дизельными моторами

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему на гибридах не используют дизельные двигатели?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Подобные конструкции были даже у нас – можно вспомнить послевоенный автобус ЗИС154. Но если говорить о современном автопроме, то это действительно так. Причин несколько.

Первая проблема в массе – дизельный двигатель априори тяжелее бензинового того же объема. А гибридный автомобиль и так имеет дополнительный вес электромоторов и тяговых батарей. Вторая проблема – во времени пуска: в гибриде оно должно быть минимально возможным. А у бензинового двигателя, при прочих равных, оно меньше.

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Виноградов Александр
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3150
09.09.2024
Фото:Unsplash
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