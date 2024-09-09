От этого двигателя отказываются все! – И вот почему
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Почему на гибридах не используют дизельные двигатели?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– Подобные конструкции были даже у нас – можно вспомнить послевоенный автобус ЗИС‑154. Но если говорить о современном автопроме, то это действительно так. Причин несколько.
Первая проблема в массе – дизельный двигатель априори тяжелее бензинового того же объема. А гибридный автомобиль и так имеет дополнительный вес электромоторов и тяговых батарей. Вторая проблема – во времени пуска: в гибриде оно должно быть минимально возможным. А у бензинового двигателя, при прочих равных, оно меньше.
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