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15 самых крутых вездеходов — галерея монстров

«За рулем» сделал подборку самых крутых внедорожников и вездеходов

На внедорожье самое сложное испытание – снег. По глубокому снегу должен двигаться любой вездеход. Иначе это не вездеход, а машина с ограниченными возможностями.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссовер — пустая трата денег! Вот 18 причин

В нашей галерее мы собрали самые необычные и крутые, на наш взгляд, машины, для которых нет преград. Какие-то из них выпускают серийно, какие-то существуют в единичных экземплярах или в виде концептов. Но тем они и интересны.

Все подробности — в галерее ниже.

Ripsaw EV2 создавали как быстрый танк с высокой проходимостью. Четырехтонную машину приводит в движение 6,6-литровый дизельный двигатель мощностью 600 л.с. Вездеход может преодолевать уклоны до 75°. А максимальная скорость по шоссе – около 120 км/ч.
TH!NK Frost создал студент Андрес Глосли из Норвегии. Кузов напоминает покрывшийся трещинами ледник, треугольные гусеницы заменяют колеса. Конструктор задумал поставить на свое детище электромотор. Застрять на таком «сноумобиле» в глубоком снегу сложно, а вот батарея может сесть запросто.
Snowbird 6 – вездеход, который в качестве движителей использует винты Архимеда. Авторы проекта Стив Брукс и Грэм Стэдфорд создавали его для пересечения Берингова моря. Вездеходу предстояло плавать в ледяной воде, двигаться по снегу и льду. И все это при температуре –40°С.
Snow Crawler – инновационный снегоход с кабиной на одного человека, электрическим двигателем и необычным дизайном. Сзади у него сдвоенные гусеницы для более уверенного движения по снегу. Пока это концепт, который позиционируют как снегоход для любителей комфорта.
Гусеничный снегоболотоход ЗВМ-2410 Ухтыш, пожалуй, самый проходимый УАЗ Хантер в мире. Машина вмещает пять человек и груз массой 50 кг. Есть три мотора на выбор – бензиновый ЗМЗ-409 (142,8 л.с.), дизельные ЗМЗ-51432 (113,5 л.с.) и Cummins ISF2.8 (120 л.с.).
Вездеход Партизан уникален тем, что он сделан на базе ГАЗ-66, а внешне напоминает Hummer. Двигатель и трансмиссию переместили назад и вниз, для лучшей развесовки и снижения центра масс. Кузов получился довольно легким – всего 320 кг.
Грузовик-вездеход ЗВМ-39081 ездит на шинах низкого давления. У всех модификаций вездеходов мосты с колесными редукторами собственной разработки завода ЗВМ. Также усилены рессоры, установлена система централизованной подкачки шин. Двигатель дизельный, мощностью 119 л.с.
Вектор У-469 поспорит по проходимости с гусеничными машинами. Передний мост сдвинули вперед, а задний – назад. В итоге колесная база увеличилась на 600 мм. Передние колеса теперь выступают за габариты кузова, а шины низкого давления обеспечивают отличную проходимость.
Вездеход без названия сделали в Каменске-Уральском. Пожалуй, это одна из самых удачных самоделок, поскольку все изменения зарегистрированы в Гостехнадзоре. Так что машина может передвигаться и по обычным дорогам.
Знаменитый Шерп. Его веслообразные шины имеют огромный диаметр – 1,6 метра. Благодаря им вездеход может брать препятствия высотой 70 см, плавать и довольно шустро передвигаться по глубокому снегу.
Вездеход Шаман производства компании «Авторос». Под капотом стоит дизель Iveco мощностью 146 л.с. Мосты оригинальные, на базе УАЗ Спайсер, раздаточная коробка собственной разработки. Этот вездеход – настоящий лимузин для бездорожья. Очень комфортный и качественно сделанный.
Вездеходы Кречет выпускают в двухосном и трехосном вариантах в Тюмени. Есть версии с двумя и тремя осями. В центральной части машин разместили наддувный дизель мощностью 100 л.с. У трехосника постоянный полный привод на две оси. Третью ось подключают при необходимости.
Bandvagn 206 (BV-206 Лось) — двухсекционный вездеход 1974 года для армии и специальных служб Швеции. Машина получилась очень удачной. Сейчас это самый массовый вездеход. Выпущено более 11 000 штук. У машины дизельный мотор от Mercedes-Benz мощностью 136 л.с.
Четра ТМ-140А создан концерном «Тракторные заводы». У этой универсальной плавающей гусеничной машины множество вариантов исполнения. На фото – арктическая военная модификация. На вездеходе установлен дизельный двигатель ЯМЗ-236Б-2 (250 л.с.), дополнительно оснащенный газовой турбиной.
А это одна из самых проходимых «буханок» – ЗВМ-24111 Узола. Вездеход может быть оснащен как бензиновым мотором в 112 л.с., так и дизелями ЗМЗ (113 л.с.) или Cummins (120 л.с.). По воде или глубокому снегу он способен перевезти до 400 кг. груза. Цена - от 1 830 000 рублей.

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Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 7405
11.09.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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