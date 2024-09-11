15 самых крутых вездеходов — галерея монстров

«За рулем» сделал подборку самых крутых внедорожников и вездеходов

На внедорожье самое сложное испытание – снег. По глубокому снегу должен двигаться любой вездеход. Иначе это не вездеход, а машина с ограниченными возможностями.

В нашей галерее мы собрали самые необычные и крутые, на наш взгляд, машины, для которых нет преград. Какие-то из них выпускают серийно, какие-то существуют в единичных экземплярах или в виде концептов. Но тем они и интересны.

Все подробности — в галерее ниже.

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