Кто должен бороться с беспределом самокатчиков и курьеров на дорогах? Отвечает эксперт
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Кто должен призывать к порядку развозчиков пиццы и прочих курьеров, которые ездят как хотят и где хотят?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:
– В сфере дорожного движения этим занимаются Госавтоинспекция и некоторые муниципальные службы. В скором будущем им начнут помогать камеры. В Москве с весны 2024 года тестируют электронную систему распознавания нарушений пользователями СИМ.
Летом Госдума приняла поправки в КоАП, ужесточающие наказания для них. В частности, до 2500 рублей за создание помех пешеходам, до 3000 рублей за пользование самокатом вдвоем, до 5000 за превышение скорости, и 20–30 тысяч за пьяное вождение. Часть нарушений, включая выезд на автомагистрали, смогут фиксировать камеры.
А у операторов кикшеринга есть свои «внутренние» штрафы за нарушения правил аренды, которые во многом совпадают с требованиями ПДД.
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