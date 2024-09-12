Кто должен бороться с беспределом самокатчиков и курьеров на дорогах? Отвечает эксперт

Эксперт «За рулем» рассказал о мерах борьбы с курьерами, нарушающими ПДД

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Кто должен призывать к порядку развозчиков пиццы и прочих курьеров, которые ездят как хотят и где хотят?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– В сфере дорожного движения этим занимаются Госавтоинспекция и некоторые муниципальные службы. В скором будущем им начнут помогать камеры. В Москве с весны 2024 года тестируют электронную систему распознавания нарушений пользователями СИМ.

Летом Госдума приняла поправки в КоАП, ужесточающие наказания для них. В частности, до 2500 рублей за создание помех пешеходам, до 3000 рублей за пользование самокатом вдвоем, до 5000 за превышение скорости, и 20–30 тысяч за пьяное вождение. Часть нарушений, включая выезд на автомагистрали, смогут фиксировать камеры.

А у операторов кикшеринга есть свои «внутренние» штрафы за нарушения правил аренды, которые во многом совпадают с требованиями ПДД.

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О о значении номерных знаков на электросамокатах рассказано в данном материале.