4 мифа про управление механикой и автоматом — как не убить коробку

«За рулем» перечислил основные ошибки при управлении разными коробками передач

Какой бы ни был мощный и высокооборотный двигатель на автомобиле, между ним и колесами всегда устанавливается коробка передач. Ее необходимость обусловлена недостаточным динамическим диапазоном работы двигателя. Ведь его обороты, от минимальных до максимальных, обычно различаются не более чем в 8 раз, а скорость автомобиля должна иметь диапазон до 20-30 и более раз.

А теперь поговорим о том, как не навредить коробке передач – этому полезному и дорогостоящему элементу трансмиссии нашего автомобиля.

Рука на рычаге коробки

У некоторых водителей есть привычка держать руку на рычаге коробки передач, даже когда в переключении передач потребности нет.

Любой механической коробке передач такая привычка принесет вред. Рука невольно немного наклоняет рычаг, и он начинает передавать нагрузку на вилки включения передач. Вилки будут изнашиваться сами и стирать поверхности муфт включения.

У современных коробок передач на вилках применены сухарики из полимерных материалов, но от износа это не спасает.

В совсем спокойных условиях движения или в пробке лучше руку держать на подлокотнике, если он есть, или на колене (но лучше – на руле). При интенсивном движении обязательно следует держать рулевое колесо двумя руками.

Какие обороты нужны при разгоне на механике

На современных автомобилях часто устанавливают систему, которая «напоминает» водителю о необходимости переключения передачи. Можно отметить, что все эти устройства настроены на достижение максимальной экономичности и экологичности.

Благодаря этой функции и двигатель, и коробка прослужат дольше. Со временем у водителя выработается чувство переключения, и он будет менять передачи в оптимальный момент и без подсказок.

Режим, когда обороты едва достигают 2000 в минуту, двигателю не очень подходит. Большие нагрузки при низких оборотах ухудшают условия смазки, что в жару или при неправильном подборе масла (либо контрафакте) может привести к серьезным проблемам с мотором.

Поэтому лучше всего стремиться к тому, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000-4000 об/мин. И излишне нагружать его ближе к нижней границе диапазона не следует.

Кому нужна нейтраль

Водители автомобилей с механической коробкой передач, естественно, используют нейтраль часто. Как пишут в учебниках, «для длительного разъединения мотора и колес».

Но переводить рычаг в нейтральное положение при снижении скорости задолго до остановки не следует. Мало того, что автомобиль с включенной трансмиссией становится устойчивее на скользких покрытиях, так еще и колеса, вращающие мотор, позволяют экономить топливо. Электронный блок управления современным мотором «понимает», что двигатель перешел в режим принудительного холостого хода, и отключает подачу топлива. Поэтому выключайте передачу только когда обороты мотора упадут до минимальных.

Стоять же на светофорах водители машин с механической коробкой передач должны, обязательно переведя коробку в нейтраль, а не с выжатым сцеплением. Длительная работа мотора с выжатым сцеплением не только изнашивает выжимной подшипник, но и со временем повреждает упорный подшипник коленчатого вала.

По той же причине никогда не следует постоянно держать левую ногу на педали сцепления. Выключили сцепление, включили – и убирайте ногу на площадку, расположенную слева.

Водителям автомобилей с вариатором, АКП или роботом нейтральная передача практически не нужна. Я бы даже сказал, что это позиция на селекторе, которая выбирается только в случае неприятности: в основном, чтобы перекатить автомобиль с неисправным двигателем. Включать нейтраль при движении не следует по тем же причинам, что и в случае с механической коробкой передач, а при сравнительно долгой остановке лучше включать паркинг.

Нейтральное положение селектора АКП нужно, в основном, для перекатывания автомобиля и для погрузки его на эвакуатор.

При этом при коротких остановках ни паркинг, ни нейтраль у автоматических коробок включать не следует во избежание лишнего срабатывания пакета фрикционов при последующем троганьи с места.

Если же остановка явно продлится несколько минут или десятков минут, как, например, на железнодорожном переезде, то лучше поставить селектор в положение паркинг, особенно в жару – так нагрев АКП или вариатора будет немного меньше.

Ручной режим АКП или вариатора

Машина с автоматической трансмиссией может всю свою жизнь проездить и ни разу не переключаться в ручной режим. И это не вредит коробке.

Но искушенные водители знают несколько ситуаций, когда ручной режим все же полезен.

Любители тюнинга устанавливают дополнительный индикатор включенной передачи.

Небольшая экономия топлива может быть достигнута при быстром движении по трассе. Зафиксировав высшую передачу, вы не дадите возможность вариатору или автомату переключиться «вниз» при небольшом изменении нагрузки – например, на легком подъеме или при спокойном обгоне на многополосном шоссе. Отсутствие переключения снизит нагрев агрегата и сэкономит немного топлива.

Буксование в грязи при использовании только первой передачи не даст двигателю раскручиваться сверх меры, а колесам – выкапывать себе яму.

При движении в пробке, когда удается продвинуться вперед на один два корпуса автомобиля, иные современные агрегаты, настроенные на сверхэкономичную езду, норовят переключиться на вторую передачу. Не давайте им этого делать ради снижения износа и во избежание перегрева.

На очень скользкой дороге автомобиль без системы ESP будет меньше буксовать при начале движения, если включить сразу вторую передачу.

На крутых затяжных спусках для эффективного торможения двигателем следует принудительно включить одну из низких передач.

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