Как из подстаканника сделать удобное место для хранения? Вот идеальный вариант

Читатель «За рулем» рассказал об интересной переделке подстаканника в бардачок

Подстаканник – вещь полезная, но вынимать из него всякую мелочевку – ключи, монетки и прочее – неудобно. А покупать специальные стаканы-пепельницы накладно. Отличным решением является крышка от баллончиков с автохимией, краской, грунтовкой и прочим. Еще и меньше пластика уходит в мусорный пакет. Но главное, что это функционально, красиво и удобно.

Крышка от баллончика с краской для хранения мелочевки в подстаканнике

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

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