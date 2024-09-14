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Как из подстаканника сделать удобное место для хранения? Вот идеальный вариант

Читатель «За рулем» рассказал об интересной переделке подстаканника в бардачок

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Подстаканник – вещь полезная, но вынимать из него всякую мелочевку – ключи, монетки и прочее – неудобно. А покупать специальные стаканы-пепельницы накладно. Отличным решением является крышка от баллончиков с автохимией, краской, грунтовкой и прочим. Еще и меньше пластика уходит в мусорный пакет. Но главное, что это функционально, красиво и удобно.

Крышка от баллончика с краской для хранения мелочевки в подстаканнике
Крышка от баллончика с краской для хранения мелочевки в подстаканнике

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Ревин Алексей
Фото:Е. Чиркова
Количество просмотров 1010
14.09.2024
Фото:Е. Чиркова
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