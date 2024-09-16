#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
По цене Lada Vesta: самые доступные новые иномарки в России
16 сентября
По цене Lada Vesta: самые доступные новые иномарки в России
В России в пределах 1,7 млн рублей можно купить...
Geely Atlas
16 сентября
Coolray в топе или базовый Atlas? — Выбираем правильный Geely
«За рулем» сравнил два кроссовера Джили разных...
Ford Expedition
16 сентября
Устали от рекламы? То ли еще будет, когда этим займутся автомобили!
Gizmodo: Ford запатентовал технологию, которая...

Машина с «роботом» откатывается на спуске – коробка сломалась? Вот, что говорит эксперт

Эксперт «За рулем» пояснил особенности работы роботизированной коробки передач

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В автомобилях с роботизированными коробками системы удержания на подъеме порой ведут себя непредсказуемо: машина откатывается назад. Почему?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:

Роботизированная коробка передач (неважно, с одним сцеплением или с двумя) по своей сути – механика с автоматизированным выжимом сцепления и переключением передач. Поэтому хотя бы минимального отката на подъеме не избежать.

«Противооткат» может работать через стояночный тормоз – благодаря переходу на электронное управление. Он включается при каждой остановке вне зависимости от наличия уклона – при этом отката нет в принципе. Более того: можно стоять на светофоре, не держа ногу на тормозе, машина никуда не покатится.

Бывает, что удержание реализовано через рабочую тормозную систему. В этом случае колодки «распускаются» не сразу, а спустя пару секунд, за которые водитель переносит ногу с одной педали на другую. Тут всё зависит от настроек. Иногда система не замечает небольшие подъемы – как, например, у Лады с коробкой АМТ.Поэтому в определенных ситуациях возможен откат назад. Это недоработка алгоритма, заложенного производителем.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, что такое «пробуксовка» АКП и стоит ли ее бояться, рассказано тут.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Милешкин Кирилл
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
16.09.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0