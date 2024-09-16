Машина с «роботом» откатывается на спуске – коробка сломалась? Вот, что говорит эксперт
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В автомобилях с роботизированными коробками системы удержания на подъеме порой ведут себя непредсказуемо: машина откатывается назад. Почему?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:
— Роботизированная коробка передач (неважно, с одним сцеплением или с двумя) по своей сути – механика с автоматизированным выжимом сцепления и переключением передач. Поэтому хотя бы минимального отката на подъеме не избежать.
«Противооткат» может работать через стояночный тормоз – благодаря переходу на электронное управление. Он включается при каждой остановке вне зависимости от наличия уклона – при этом отката нет в принципе. Более того: можно стоять на светофоре, не держа ногу на тормозе, машина никуда не покатится.
Бывает, что удержание реализовано через рабочую тормозную систему. В этом случае колодки «распускаются» не сразу, а спустя пару секунд, за которые водитель переносит ногу с одной педали на другую. Тут всё зависит от настроек. Иногда система не замечает небольшие подъемы – как, например, у Лады с коробкой АМТ. Поэтому в определенных ситуациях возможен откат назад. Это недоработка алгоритма, заложенного производителем.
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