Что такое «пробуксовка» АКП, чем вызвана и стоит ли ее бояться? Отвечает эксперт
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Что означает выражение «пробуксовка в автоматической коробке передач»?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– При пробуксовке в автомате пакет фрикционов, отвечающий за включение той или иной передачи, смыкается не полностью. При этом крутящий момент либо не передается совсем, либо передается плохо, с пробуксовкой.
Явление в чём-то сродни пробуксовке сцепления на автомобиле с механикой. Оно может быть вызвано износом самих дисков или недостаточным давлением жидкости на поршень, отвечающий за сжатие фрикционного пакета. Давление может упасть из-за разжижения масла от перегрева или старения, а также из-за плохой работы насоса или контура, управляющего его подачей.
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