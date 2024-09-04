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Что такое «пробуксовка» АКП, чем вызвана и стоит ли ее бояться? Отвечает эксперт

Эксперт «За рулем» рассказал о явлении «пробуксовки» в АКП и что к нему приводит

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что означает выражение «пробуксовка в автоматической коробке передач»?

Алексей Ревин

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– При пробуксовке в автомате пакет фрикционов, отвечающий за включение той или иной передачи, смыкается не полностью. При этом крутящий момент либо не передается совсем, либо передается плохо, с пробуксовкой.

Явление в чём-то сродни пробуксовке сцепления на автомобиле с механикой. Оно может быть вызвано износом самих дисков или недостаточным давлением жидкости на поршень, отвечающий за сжатие фрикционного пакета. Давление может упасть из-за разжижения масла от перегрева или старения, а также из-за плохой работы насоса или контура, управляющего его подачей.

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Ревин Алексей
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2499
04.09.2024
Фото:Wikimedia
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