Не поставил на ручник — сократил жизнь коробки?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Для чего в автомобилях с АКП нужен стояночный тормоз, разве перевода селектора в Р недостаточно?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– При переводе селектора автомата, вариатора или робота с двумя сцеплениями в положение Р происходит блокировка вала, непосредственно связанного с колесами автомобиля. Зуб фиксатора входит в прямоугольное углубление на диске.
Когда автомобиль припаркован на уклоне, фиксатор нагружен большими усилиями, и его очень сложно вывести из зацепления. Если фиксатор с тросовым приводом, то он вытягивается, а у соленоида может не хватить усилия для разблокировки. Поэтому при парковке советую, зафиксировав автомобиль рабочим тормозом, сначала включить стояночный тормоз и только затем перевести селектор в положение Р.
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