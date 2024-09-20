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Прямая линия: вся правда об автомобильных аккумуляторах

Нужно ли перед запуском двигателя включать фары? Как заряжать «кальциевый» аккумулятор? На эти и другие вопросы ответит главный инженер Курского аккумуляторного завода – Евгений Гречушников.
Евгений Гречушников, главный инженер Курского аккумуляторного завода

Курский аккумуляторный завод – один из крупнейших производителей аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России.

КАЗ выпускает легкие и тяжелые типы стартерных батарей для автосборочных предприятий России, для вторичного рынка РФ и зарубежных стран, а также производит промышленные аккумуляторы для ключевых отраслей российской промышленности.

Чем EFB-аккумулятор отличается от обычного? Сколько по времени служат современные аккумуляторы и как продлить их работу? Спрашивайте обо всем, что вас интересует! На вопросы читателей «За рулем» об аккумуляторах ответит Евгений Гречушников – главный инженер Курского аккумуляторного завода.

Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected]. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее – так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.

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«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 13
20.09.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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