Прямая линия: вся правда об автомобильных аккумуляторах

Нужно ли перед запуском двигателя включать фары? Как заряжать «кальциевый» аккумулятор? На эти и другие вопросы ответит главный инженер Курского аккумуляторного завода – Евгений Гречушников.

Евгений Гречушников, главный инженер Курского аккумуляторного завода

Курский аккумуляторный завод – один из крупнейших производителей аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России.

КАЗ выпускает легкие и тяжелые типы стартерных батарей для автосборочных предприятий России, для вторичного рынка РФ и зарубежных стран, а также производит промышленные аккумуляторы для ключевых отраслей российской промышленности.

Чем EFB-аккумулятор отличается от обычного? Сколько по времени служат современные аккумуляторы и как продлить их работу? Спрашивайте обо всем, что вас интересует! На вопросы читателей «За рулем» об аккумуляторах ответит Евгений Гречушников – главный инженер Курского аккумуляторного завода.