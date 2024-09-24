Замена для сломанной петли на дверце — ну очень неожиданная!

Читатель «За рулем» восстановил сломанное крепление бардачка с помощью рулетки

Почему-то на всех автомобилях семейства Ford Fiesta 5/Fusion ломаются верхние части петли вещевого ящика.

Я снял металлическую скобу с обычной строительной рулетки. Согнул ее и подсунул под оставшуюся часть петли. Затянул родным саморезом. Гните скобу осторожно и дозированно, пружинная сталь может сломаться. Придется покупать еще одну рулетку!

А. Иванов, Московская область

Идея для ремонта петли вещевого ящика на автомобилях семейства Ford Fiesta 5/Fusion

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