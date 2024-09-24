Замена для сломанной петли на дверце — ну очень неожиданная!
Почему-то на всех автомобилях семейства Ford Fiesta 5/Fusion ломаются верхние части петли вещевого ящика.
Я снял металлическую скобу с обычной строительной рулетки. Согнул ее и подсунул под оставшуюся часть петли. Затянул родным саморезом. Гните скобу осторожно и дозированно, пружинная сталь может сломаться. Придется покупать еще одну рулетку!
А. Иванов, Московская область
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Как избавиться от назойливого звона инструмента в багажнике? Вот простое и эффективное решение!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.