#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тротуароуборочная машина ТУМ‑975
29 сентября
Этот миниатюрный уборщик содержал в чистоте все улицы в СССР
Советская тротуароуборочная машина ТУМ‑975...
Минеральное масло вместо синтетики: безопасна ли такая экономия
29 сентября
Минеральное масло вместо синтетики: безопасна ли такая экономия
Автоэксперт Родионов: в двигатель надо заливать...
Фильмы про дальнобойщиков — редкие, культовые, любимые!
29 сентября
Фильмы про дальнобойщиков — редкие, культовые, любимые!
Блогер составил перечень самых интересных...

Неоригинальные запчасти: дешево, быстро, но есть нюанс

Volkswagen Golf на 11-м году жизни подкинул очередную проблему

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf, 1.4 Т (140 л. с.)

Стойкий кузов, ресурсные агрегаты, хорошая репутация. А что не так с этим «немцем»?
  • Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 141 000 км

Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Двигатель Гольфа стал интенсивно запотевать маслом, и было ясно, что дело в пробке маслозаливной горловины. Так как затяжка у нее фиксированная, подтянуть поплотнее не получится. Отдельно резиновое уплотнительное кольцо крышки не продается. Цены на новые крышки – от 350 рублей за откровенный хлам до 3000 рублей за оригинал.

Я приобрел за 440 рублей крышку фирмы Zekkert. Посмотрим, как она послужит.

Пробка маслозаливной горловины потребовала замены
Пробка маслозаливной горловины потребовала замены

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 16
29.09.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Golf ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
0