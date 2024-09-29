Неоригинальные запчасти: дешево, быстро, но есть нюанс
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Volkswagen Golf, 1.4 Т (140 л. с.)
- Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
- Пробег на момент отчета – 141 000 км
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Двигатель Гольфа стал интенсивно запотевать маслом, и было ясно, что дело в пробке маслозаливной горловины. Так как затяжка у нее фиксированная, подтянуть поплотнее не получится. Отдельно резиновое уплотнительное кольцо крышки не продается. Цены на новые крышки – от 350 рублей за откровенный хлам до 3000 рублей за оригинал.
Я приобрел за 440 рублей крышку фирмы Zekkert. Посмотрим, как она послужит.
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