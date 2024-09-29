Неоригинальные запчасти: дешево, быстро, но есть нюанс

Volkswagen Golf на 11-м году жизни подкинул очередную проблему

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf, 1.4 Т (140 л. с.)

Изготовитель – Volkswagen AG, Германия

– Volkswagen AG, Германия Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года

– с декабря 2013 года Пробег на момент отчета – 141 000 км

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Двигатель Гольфа стал интенсивно запотевать маслом, и было ясно, что дело в пробке маслозаливной горловины. Так как затяжка у нее фиксированная, подтянуть поплотнее не получится. Отдельно резиновое уплотнительное кольцо крышки не продается. Цены на новые крышки – от 350 рублей за откровенный хлам до 3000 рублей за оригинал.

Я приобрел за 440 рублей крышку фирмы Zekkert. Посмотрим, как она послужит.

Пробка маслозаливной горловины потребовала замены

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