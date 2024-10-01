«За рулем» в октябре: китайские АКБ против российских; новые дороги РФ; лучшие авто за 800 тысяч
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №10/2024 – это:
РекомендуемЗамглавы Минпромторга Василий Шпак: Импортозамещение в автоэлектронике идет в кратчайшие сроки
ЗР МОМЕНТ
- Производство автоэлектроники в России: есть успехи!
- Как победить дефицит таксистов в стране
- Ремонт по ОСАГО на любой СТО: как это будет работать
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Внедорожник Комбат: нам такой нужен!
- Новый Haval F7 с другими моторами и другими коробками
- Zeekr 001 и секрет его популярности
- Рамный внедорожник из пикапа? Это новый Haval H5
ЗР АКТИВ
- Сдал пьяного водителя? Вот тебе премия!
- Новые дороги России: что и где строим
- Камеры на дорогах – безопасность или доход?
- АВТОВАЗ начал онлайн-продажи подержанных машин. Зачем?
ЗР ТЕСТ
- Полный привод: новый Haval H3 против Chery Tiggo 7 Pro Max и Belgee X70
ЗР ЭКСПЕРТ
- Китайские АКБ против российских
- Выбираем надувной домкрат
- Непосредственный и распределенный впрыск – в чем разница
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Nissan X-Trail третьего поколения
- Авторынок: покупаем хороший хэтчбек за 800 тысяч рублей
- Выбираем б/у: Mazda CX-3
- Своими силами: обслуживаем седан Geely Emgrand
- Парк ЗР. Jetour T2; Volkswagen Golf
А также:
- ВАЗ-1111 Ока на фоне японских одноклассников
- «Гармошка» из детства – городской Ikarus 280
- Зверь-машина! Полноприводный Соболь NN 4×4
- НАМИ: как на благо автопрома работают вчерашние выпускники вузов
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
|Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
40
01.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0