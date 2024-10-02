Большой багажник, маневренность, простота парковки – присматриваемся к самым доступным б/у авто

Хэтчбеки в России не сильно популярны – но это если не считать те модели, которые существуют только в формате хэтчбека.

Хэтчбеки никогда у нас не были особо востребованы. Их доля на вторичном рынке – около 15%, включая трехдверки, тогда как у седанов солидные 36%. Но в любом случае речь о миллионах машин, из которых можно выбирать.

Преимущества хэтчбека над седаном, если не учитывать дизайн, немногочисленны. Багажник обычно на 80–130 л меньше, но его форма позволяет без особой акробатики уложить велосипед или стиральную машину. Многим это важно. А в седан даже не всякий самокат войдет.

Короткий задний свес расширяет возможности вне асфальта. Более компактный кузов повышает маневренность в плотном потоке и упрощает парковку – 30–50 см имеют значение. Оттого в тесной Европе хэтчбеки составляют свыше 40% автопарка, и многолетним лидером продаж до 2022 года был Volkswagen Golf.

Новые хэтчбеки, как правило, были чуть дешевле родственных седанов. Возраст и пробег ценовую разницу уничтожают: после 6 лет и 100 тысяч км ее не уловить. Но вообще хэтчбеки – самые доступные предложения на вторичке.

Наши и не наши

Об этом можно судить по средневзвешенным ценам. Общая по рынку б/у превышает 1,3 млн рублей – высокую планку обеспечивают премиальные марки и свежие машины, проданные в последние три года. Средняя цена подержанного седана – около 900 тысяч рублей. Премиальных же хэтчбеков продано мало, а потому некий «средний хэтчбек» стоит в районе 650 тысяч рублей. Это легче понять, если знать, что четверть всех хэтч­беков – марки Лада.

Лады – тема отдельная. А из иномарок наибольший интерес представляют те, что созданы только в формате хэтчбека и не имеют общего имени с родственными седанами, универсалами и кабриолетами.

С точки зрения общей конструкции, при наличии седана в линейке той или иной модели создание остальных типов кузова обычно пляшет от него – и часты неоптимальные, компромиссные решения. А хэтчбек, создаваемый как хэтчбек с нуля, продукт более совершенный. Что подтверждается наборами качеств таких машин, как Volkswagen Golf, Opel Corsa или Nissan Note.

Средняя цена Калины последних лет выпуска (2017–2018) – 700 тысяч рублей, около 800 тысяч просят за четырехлетнюю Гранту. Что хорошего можно найти среди хэтчбеков‑иномарок за эти деньги?

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