Премиальный седан (хэтч) отдают за 1,3 млн рублей: почему не берут?
Audi A3 третьего поколения ((2013–2020 годы выпуска) в родстве с Гольфом и Октавией: многие элементы конструкции идентичны. Основные отличия – в дизайне и списке оснащения. Полный привод доступен со старшими моторами. Клиренс А3 для российского рынка увеличен со штатных 140 до 165 мм.
Продавали седан и пятидверный хэтчбек (Sportback). Седанов на вторичке вдвое больше. Хэтчбек короче, багажник его меньше – 365 против 425 л.
Достоинства
- Крепкая машина.
- Кузов хорошо защищен от коррозии.
- Высокий уровень безопасности.
- Хорошая управляемость.
Недостатки
- Нет убедительной пары мотор-коробка.
- Дорогие запчасти.
Моторы
Среди десятка двигателей нет атмосферников – только турбонаддув и прямой впрыск. Отсюда высокие требования к качеству масла и топлива – оптимален АИ‑98.
У большинства моторов не очень надежные ТНВД – живут 60–100 тысяч км. Общие слабости бензиновых агрегатов – модуль из помпы и двух термостатов и клапан турбонагнетателя, отвечающий за регулировку давления (вестгейт). К 80–100 тысячам км сдаются фазорегуляторы.
Две трети машин – с мотором 1.4 (122 или 150 л. с.), известным по многим моделям Фольксвагена и Шкоды. На А3 он пришел модернизированным (серия ЕА211) – проблема хилой цепи ГРМ решена, вместо нее здесь ремень. Доработана поршневая группа, но угар масла всё равно проявляется рано. Основная причина теперь не залегающие кольца, а маслосъемные колпачки и износ направляющих клапанов. Ресурс оценивают в 250 тысяч км. У младшего брата 1.2 (110 л. с.) он еще ниже – при том же наборе недомоганий.
Старшие моторы 1.8 (180 л. с.) и 2.0 (190 или 228 л. с.) добрым нравом также не славятся. Хотя линейка EA888 gen3 определенно лучше, чем gen2. У двигателя 2.0 доработали привод ГРМ – цепь доживает до 150 тысяч км. Частая неисправность – падение давления масла. Вызвана поломкой маслонасоса, сетчатых фильтров или износом вкладышей. Ресурс больших моторов не особо выше, чем у двигателя 1.4.
Дизели 1.6 (116 л. с.) и 2.0 (150 или 184 л. с.) очень редки. На фоне бензиновых коллег кошмаром не выглядят. Но среди дизелей далеко не лучшие, а содержание их обходится дороже.
Коробки передач
Механика бытует в единичных экземплярах. Гидроавтомата нет – только роботы. У Audi все называются S‑Tronic, и это общефольксвагеновские DSG с двумя сцеплениями.
Вариантов четыре: шестиступенчатые DQ250 (мокрые сцепления) и семиступенчатые DQ200 (сухие), DQ381 (мокрые), DQ500 (мокрые). С мотором 1.4 работают первые два.
DQ381 появилась в 2017 году, изучена слабо. Ранняя ее версия никаких надежд не подарила – недуги те же самые.
Остальные агрегаты известны давно, характер их схож. Три самых упоминаемых владельцами слова: сцепление, мехатроник, маховик. Замена их часто требуется в интервале 40–80 тысяч км, иногда и раньше. К 100 тысячам нередко меняют коробку в сборе. Контрактная DSG сейчас стоит 150–250 тысяч рублей.
Эксплуатационные болячки
- Ходовая выносливая, в том числе в версиях с многорычажкой сзади. За исключением задних сайлентблоков передних рычагов.
- Систему «Старт-стоп» многие отключают, но она активируется при каждом пуске двигателя. Возможна прошивка, позволяющая отключить ее безвозвратно.
- Поломки достаточно редки и касаются главным образом электрической части. Эпизодически хандрит электроника, рано отказывает компрессор кондиционера. У немолодых машин перетираются жгуты дверей.
Euro NCAP: 2012 - пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 87%, пешеход – 74%, системы содействия безопасности – 86%
Самое массовое предложение: А3 1.4 DSG 4×2
Оптимальный выбор: без разницы, кроме мотора 1.2
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