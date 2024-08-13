Премиальный седан (хэтч) отдают за 1,3 млн рублей: почему не берут?

Эксперт «За рулем» изучил плюсы и минусы Audi A3 третьего поколения

Audi A3 третьего поколения ((2013–2020 годы выпуска) в родстве с Гольфом и Октавией: многие элементы конструкции идентичны. Основные отличия – в дизайне и списке оснащения. Полный привод доступен со старшими моторами. Клиренс А3 для российского рынка увеличен со штатных 140 до 165 мм.

Продавали седан и пятидверный хэтчбек (Sportback). Седанов на вторичке вдвое больше. Хэтчбек короче, багажник его меньше – 365 против 425 л.

Audi A3 III (2013–2020 г.в.)

Достоинства

Крепкая машина.

Кузов хорошо защищен от коррозии.

Высокий уровень безопасности.

Хорошая управляемость.

Здесь всё цельно и гармонично. К стойкости материалов Audi подходит тщательно – товарный вид сохраняется до 200 тысяч км.

Недостатки

Нет убедительной пары мотор-коробка.

Дорогие запчасти.

Моторы

Среди десятка двигателей нет атмосферников – только турбонаддув и прямой впрыск. Отсюда высокие требования к качеству масла и топлива – оптимален АИ‑98.

У большинства моторов не очень надежные ТНВД – живут 60–100 тысяч км. Общие слабости бензиновых агрегатов – модуль из помпы и двух термостатов и клапан турбонагнетателя, отвечающий за регулировку давления (вестгейт). К 80–100 тысячам км сдаются фазорегуляторы.

Две трети машин – с мотором 1.4 (122 или 150 л. с.), известным по многим моделям Фольксвагена и Шкоды. На А3 он пришел модернизированным (серия ЕА211) – проблема хилой цепи ГРМ решена, вместо нее здесь ремень. Доработана поршневая группа, но угар масла всё равно проявляется рано. Основная причина теперь не залегающие кольца, а маслосъемные колпачки и износ направляющих клапанов. Ресурс оценивают в 250 тысяч км. У младшего брата 1.2 (110 л. с.) он еще ниже – при том же наборе недомоганий.

Старшие моторы 1.8 (180 л. с.) и 2.0 (190 или 228 л. с.) добрым нравом также не славятся. Хотя линейка EA888 gen3 определенно лучше, чем gen2. У двигателя 2.0 доработали привод ГРМ – цепь доживает до 150 тысяч км. Частая неисправность – падение давления масла. Вызвана поломкой маслонасоса, сетчатых фильтров или износом вкладышей. Ресурс больших моторов не особо выше, чем у двигателя 1.4.

Дизели 1.6 (116 л. с.) и 2.0 (150 или 184 л. с.) очень редки. На фоне бензиновых коллег кошмаром не выглядят. Но среди дизелей далеко не лучшие, а содержание их обходится дороже.

Коробки передач

Механика бытует в единичных экземплярах. Гидроавтомата нет – только роботы. У Audi все называются S‑Tronic, и это общефольксвагеновские DSG с двумя сцеплениями.

Вариантов четыре: шестиступенчатые DQ250 (мокрые сцепления) и семиступенчатые DQ200 (сухие), DQ381 (мокрые), DQ500 (мокрые). С мотором 1.4 работают первые два.

DQ381 появилась в 2017 году, изучена слабо. Ранняя ее версия никаких надежд не подарила – недуги те же самые.

Остальные агрегаты известны давно, характер их схож. Три самых упоминаемых владельцами слова: сцепление, мехатроник, маховик. Замена их часто требуется в интервале 40–80 тысяч км, иногда и раньше. К 100 тысячам нередко меняют коробку в сборе. Контрактная DSG сейчас стоит 150–250 тысяч рублей.

Эксплуатационные болячки

Ходовая выносливая, в том числе в версиях с многорычажкой сзади. За исключением задних сайлентблоков передних рычагов.

Систему «Старт-стоп» многие отключают, но она активируется при каждом пуске двигателя. ­Возможна прошивка, позволяющая отключить ее безвозвратно.

Поломки достаточно редки и касаются главным образом электрической части. Эпизодически хандрит электроника, рано отказывает компрессор кондиционера. У немолодых машин перетираются жгуты дверей.

Euro NCAP: 2012 - пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 87%, пешеход – 74%, системы содействия безопасности – 86%

Самое массовое предложение: А3 1.4 DSG 4×2

Оптимальный выбор: без разницы, кроме мотора 1.2

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