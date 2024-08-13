#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Премиальный седан (хэтч) отдают за 1,3 млн рублей: почему не берут?

Эксперт «За рулем» изучил плюсы и минусы Audi A3 третьего поколения

Audi A3 третьего поколения ((2013–2020 годы выпуска) в родстве с Гольфом и Октавией: многие элементы конструкции идентичны. Основные отличия – в дизайне и списке оснащения. Полный привод доступен со старшими моторами. Клиренс А3 для российского рынка увеличен со штатных 140 до 165 мм.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Продавали седан и пятидверный хэтчбек (Sportback). Седанов на вторичке вдвое больше. Хэтчбек короче, багажник его меньше – 365 против 425 л.

Audi A3 III (2013–2020 г.в.)
Audi A3 III (2013–2020 г.в.)

Достоинства

  • Крепкая машина.
  • Кузов хорошо защищен от коррозии.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Хорошая управляемость.
Здесь всё цельно и гармонично. К стойкости материалов Audi подходит тщательно – товарный вид сохраняется до 200 тысяч км.
Здесь всё цельно и гармонично. К стойкости материалов Audi подходит тщательно – товарный вид сохраняется до 200 тысяч км.

Недостатки

  • Нет убедительной пары мотор-коробка.
  • Дорогие запчасти.

Моторы

Среди десятка двигателей нет атмосферников – только турбонаддув и прямой впрыск. Отсюда высокие требования к качеству масла и топлива – оптимален АИ‑98.

Стойкий кузов, ресурсные агрегаты, хорошая репутация. А что не так с этим «немцем»?

У большинства моторов не очень надежные ТНВД – живут 60–100 тысяч км. Общие слабости бензиновых агрегатов – модуль из помпы и двух термостатов и клапан турбонагнетателя, отвечающий за регулировку давления (вестгейт). К 80–100 тысячам км сдаются фазорегуляторы.

Две трети машин – с мотором 1.4 (122 или 150 л. с.), известным по многим моделям Фольксвагена и Шкоды. На А3 он пришел модернизированным (серия ЕА211) – проблема хилой цепи ГРМ решена, вместо нее здесь ремень. Доработана поршневая группа, но угар масла всё равно проявляется рано. Основная причина теперь не залегающие кольца, а маслосъемные колпачки и износ направляющих клапанов. Ресурс оценивают в 250 тысяч км. У младшего брата 1.2 (110 л. с.) он еще ниже – при том же наборе недомоганий.

Старшие моторы 1.8 (180 л. с.) и 2.0 (190 или 228 л. с.) добрым нравом также не славятся. Хотя линейка EA888 gen3 определенно лучше, чем gen2. У двигателя 2.0 доработали привод ГРМ – цепь доживает до 150 тысяч км. Частая неисправность – падение давления масла. Вызвана поломкой маслонасоса, сетчатых фильтров или износом вкладышей. Ресурс больших моторов не особо выше, чем у двигателя 1.4.

Дизели 1.6 (116 л. с.) и 2.0 (150 или 184 л. с.) очень редки. На фоне бензиновых коллег кошмаром не выглядят. Но среди дизелей далеко не лучшие, а содержание их обходится дороже.

Коробки передач

Механика бытует в единичных экземплярах. Гидроавтомата нет – только роботы. У Audi все называются S‑Tronic, и это общефольксвагеновские DSG с двумя сцеплениями.

Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин

Вариантов четыре: шестиступенчатые DQ250 (мокрые сцепления) и семиступенчатые DQ200 (сухие), DQ381 (мокрые), DQ500 (мокрые). С мотором 1.4 работают первые два.

DQ381 появилась в 2017 году, изучена слабо. Ранняя ее версия никаких надежд не подарила – недуги те же самые.

Остальные агрегаты известны давно, характер их схож. Три самых упоминаемых владельцами слова: сцепление, мехатроник, маховик. Замена их часто требуется в интервале 40–80 тысяч км, иногда и раньше. К 100 тысячам нередко меняют коробку в сборе. Контрактная DSG сейчас стоит 150–250 тысяч рублей.

Эксплуатационные болячки

  • Ходовая выносливая, в том числе в версиях с многорычажкой сзади. За исключением задних сайлентблоков передних рычагов.
  • Систему «Старт-стоп» многие отключают, но она активируется при каждом пуске двигателя. ­Возможна прошивка, позволяющая отключить ее безвозвратно.
  • Поломки достаточно редки и касаются главным образом электрической части. Эпизодически хандрит электроника, рано отказывает компрессор кондиционера. У немолодых машин перетираются жгуты дверей.

Комфортный премиум по цене скромного RAV4 — 5 вариантов

Euro NCAP: 2012  - пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 87%, пешеход – 74%, системы содействия безопасности – 86%

Самое массовое предложение: А3 1.4 DSG 4×2

Оптимальный выбор: без разницы, кроме мотора 1.2

За те же деньги: BMW 3-й серии, Kia Optima, Mazda 6, Toyota Camry

  • Четыре надежных бизнес-седана не дороже 1,5 млн рублей вы найдете тут.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Зиновьев Сергей
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 47
13.08.2024
Фото:
Батыру Александр
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi A3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв