Новый Audi A3: вам седан или Sportback?

Мотор у них один на двоих, зато опций - миллион у каждого. Цена... Ну, это самые доступные автомобили в линейке Ауди.

За 2,6 миллиона, что прописаны для начальной А3, можно взять топовый Kodiaq! С тем же мотором 1.4 TSI на 150 сил, но сполным приводом и несравнимым простором.

Однако свой покупатель у самого компактного Audi есть — в прошлом году было продано 900 «трешек».

Audi A3. Цена в России от 2 610 000 ₽

Такой только у меня

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«Запятые» светодиодных фар здорово освежили облик — видно, что это не рестайлинг, а совсем новая машина. Причем двух одинаковых А3 еще нужно поискать будет — на выбор есть три варианта оптики (с омывателями!) и три вида внешней отделки, включая бамперы. В заводской гамме — дюжина цветов, в том числе веселые и оптимистичные. А можно и вовсе заказать любой колер через программу Audi Exclusive. Есть смысл еще и потому, что для заказных машин дилеры обычно не так активно навязывают сетку в радиатор тысяч за 100 или защиту картера за 150.

Audi A3 остался почти в своих габаритах — разве что ширина и длина раздались по три сантиметра. Это гольф-класс. У нас берут почти исключительно седаны — за год ушло лишь семь хэтчбеков Sportback. А зря! Несмотря на то, что у нового седана потолок над задними сиденьями чуть приподняли, там всё равно тесно. А в хэтче у высокого пассажира точно так же зажаты ноги — но хотя бы голова не упирается в крышу, которая на 22 мм выше над диваном.

Кресла, базовые и опционные спортивные, — в лучших немецких традициях: глубокие, жестковатые, с выверенным профилем. Можно заказать массажер спины, но не вентиляцию. Высокому пассажиру за высоким водителем не хватает нескольких сантиметров пространства в области коленей.

Но достаточно постучать по дешевым жестким задним дверным картам, а потом перейти на передние кресла — и понять, для кого этот автомобиль. Спереди об экономии в материалах и речи нет. Богатство отделки, эталонная эргономика и модерновый дизайн, «выделяющий» водителя повернутыми к нему дисплеями и индивидуальными дефлекторами вентиляции. У пассажира — свои, аккурат перед лицом. Всe работают нормально — избежать сквозняка от кондиционера можно.

И никакой сенсорной шизофрении — в отличие от соплатформенных Гольфа и Октавии, климатикой и другими функциями заведуют сочно кликающие физические клавиши. Исключение — шайба громкости на тоннеле, по которой надо водить пальцем.

Электронных щитков приборов — два на выбор, 10‑дюймовый и на 12,3 дюйма (на фото). Вариантов вида и настроек более чем достаточно. Экран у медиасистемы 10‑дюймовый, отклики обычно быстрые. Организация меню понятна, если помнить про выдвигающуюся «шторку» сверху.

Водитель в этом интерьере явно главный. Зеркала некрупные, но сильно диоптрийные, и обзорность в целом хороша. Обогревов руля, заднего сиденья и лобового стекла среди опций нет. Места для мелочей маловато — зачем столько пространства отдали клавише-селектору автомата? Справа от него — сенсорная «шайба» регулировки громкости.

1.4 — это не стыдно

В конфигураторе длиной 69 экранов (не шутка) — лишь один вариант силового агрегата. Но желать большего, нежели способны дать 150‑сильный турбомотор 1.4 и поставленный специально для нашего рынка 8‑ступенчатый автомат, не приходится. И разгон бодр, и управление тягой одновременно точнее и плавнее, чем с роботом DSG. А что привод только передний — так и клиренс, по моим замерам, составляет европейские 120 мм.

Мотор не закрыт крышкой, но теплошумоизоляция на капоте имеется, как и газовый упор. Снизу под силовым агрегатом — пластиковый пыльник. К нам поставляют машины немецкой сборки.

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Можно «сесть» еще ниже — опционная спортподвеска крадет 15 мм, а шасси с адаптивными амортизаторами — 10 мм. С первой поездил: не нужна она А3, равно как и прогрессивное рулевое управление с 2,1 оборотами баранки против 2,7 штатных. Лучше всего сбалансирован как раз исходный вариант: на остроту руля жаловаться грех, устойчивость на прямой великолепна, а ямы и кочки хоть и ощутимы, но проходятся «породисто», упруго. Отрада для водителя.

Можно рискнуть и заказать пакет для плохих дорог, увеличивающий просвет на 15 мм. Но есть у меня подозрение, что магия благородно-спортивной европейской настройки шасси с ним улетучится.

Седан более обтекаемый, чем Sportback. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх — 0,25 против 0,28.

Шумим, братец

Все испытанные седаны и хэтчи были на топовых 18‑дюймовых колесах с шинами Bridgestone Turanza T005. В них ли дело, или в машине — но шум от дороги оказался очень силен. На городских скоростях — явно больше, чем в редакционном лифтбеке Volkswagen Polo.

Мотор неожиданно заметно для «премиума» вибрирует на холостых. Но жить можно, тем более при наличии системы старт-стоп. Которую, если не нравится, можно отключить человеческой кнопкой.

А модняцкий нефиксируемый селектор автомата, как и в Октавии, почему-то занимает половину тоннеля. При включении Драйва он лишь пробуждает живущего где-то под ним Фиксика, с громким щелчком дергающего уходящий в коробку трос.

***

Пятна на этом солнце частично объяснимы тем, что это — начальный Audi. То есть недорогой. Вроде как. Но в том, что сегодня большинство из нас не может позволить себе породистый европейский автомобиль, вряд ли виноват сам автомобиль. Славно, что Audi A3 вообще остался на нашем всё более «герметизирующемся» рынке. Давайте просто порадуемся за тех, кто сможет его купить.

Официальных данных о динамике нет, как это ни странно, но весящая примерно столько же Skoda Octavia 1.4 набирает сотню за 9,0 с и достигает 223 км/ч. По ощущениям — похоже.

В кои-то веки нескучный Audi Шумно, тесно, дорого

СЕДАН И ХЭТЧ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ. ЧТО ВЫБРАТЬ? При равной колесной базе четырехдверный вариант на 15 сантиметров длиннее, но багажник больше несущественно — на 45 литров. Главное, что в седане он менее удобный: под потолок не загрузишь, фальшпол в одно из двух положений не переставишь. Поэтому при сложенных спинках дивана относительно ровная поверхность может получиться только в Спортбэке. Подполье около докатки есть в обоих вариантах. Для седана также можно заказать взмаховый датчик открывания крышки — но не электропривод для закрытия багажника, в отличие от хэтча. Кстати, пятая дверь у хэтчбека поднимается очень высоко — дядя Степа головой не заденет. Наконец, Sportback попросторнее для сидящих сзади: потолок выше на 22 мм. Тогда почему абсолютное большинство покупателей выбирает седан? Увы, имидж — наше всё…

Audi A3 Sedan 35 TFSI Sportback 35 TFSI Длина / ширина / высота / база 4495 / 1816 / 1425 / 2636 мм 4343 / 1816 / 1449 / 2636 мм Снаряженная/полная масса 1525 / 1845 кг 1525 / 1840 кг Объем багажника 425 л 380–1200 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ‑95 / 50 л Трансмиссия передний привод; А8

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Фото: Никита Гудков и Audi