В России появилась Octavia с самым живучим мотором и механикой — журнал За рулем

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В России появилась Octavia с самым живучим мотором и механикой

Новая базовая версия модели предлагается за 1 490 000 рублей.

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Чешская марка Skoda открыла в России прием заказов на новую Octavia с бензиновым двигателем 1.6 MPI (110 л.с. и 152 Нм) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. 1,6-литровый мотор в смешанном режиме потребляет 6,1 л/100 км. Разгон до сотни составляет 11,2 секунды, максимальная скорость достигает 198 км/ч.

Skoda Octavia с 1.6 MPI и 5МКП доступна в комплектациях Active Plus, Ambition Plus, Style Plus. Цены стартуют с отметки от 1 490 000 рублей — такой автомобиль является самым доступным в линейке модели.

Помимо этого лифтбек может быть оборудован и функцией кругового обзора AreaView. В систему входит четыре камеры с углом обзора 180 градусов. Area View появится в Style Plus с августа. При этом заказы на данную опцию уже принимаются.

До сих пор вышеупомянутый атмосферник сочетался только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Octavia четвертого поколения также оснащается 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и 190-сильным двигателем объемом 2,0 литра. Первый работает в связке с 6МКП или 8АКП, второй стыкуется с 7-диапазонным роботом DSG.

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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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