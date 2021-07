В России появилась Octavia с самым живучим мотором и механикой

Новая базовая версия модели предлагается за 1 490 000 рублей.

Материалы по теме Skoda отправит в ремонт Octavia из-за подушек безопасности

Чешская марка Skoda открыла в России прием заказов на новую Octavia с бензиновым двигателем 1.6 MPI (110 л.с. и 152 Нм) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. 1,6-литровый мотор в смешанном режиме потребляет 6,1 л/100 км. Разгон до сотни составляет 11,2 секунды, максимальная скорость достигает 198 км/ч.

Skoda Octavia с 1.6 MPI и 5МКП доступна в комплектациях Active Plus, Ambition Plus, Style Plus. Цены стартуют с отметки от 1 490 000 рублей — такой автомобиль является самым доступным в линейке модели.

Помимо этого лифтбек может быть оборудован и функцией кругового обзора AreaView. В систему входит четыре камеры с углом обзора 180 градусов. Area View появится в Style Plus с августа. При этом заказы на данную опцию уже принимаются.

До сих пор вышеупомянутый атмосферник сочетался только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Octavia четвертого поколения также оснащается 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и 190-сильным двигателем объемом 2,0 литра. Первый работает в связке с 6МКП или 8АКП, второй стыкуется с 7-диапазонным роботом DSG.