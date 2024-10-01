Как инспектор ГАИ может подвести под лишение прав заболевшего водителя

«За рулем» разъясняет, какие лекарства могут стать причиной лишения прав

Мы знаем, что садиться за руль выпившим, чрезмерно уставшим и уж тем более под какими-то веществами – ужасная идея. Но вот как быть, если в дороге запершило в горле, скрутило живот или заболела голова? Оказывается, иногда банальное решение принять таблетку может стоить водителю прав. Сейчас расскажем почему.

Как лекарства влияют на способность водить

Не все препараты одинаково полезны. Некоторые лекарства и БАДы, которые многие считают безобидными и пьют пачками, вообще-то, крайне негативно влияют на способность управлять машиной. В зависимости от типа различные лекарства могут:

снижать концентрацию внимания, затормаживать нейрофизиологические реакции водителя;

влиять на показания алкотестера из-за содержания спирта в составе;

оказывать побочные действия, опасные при вождении (головокружение, снижение остроты зрения, галлюцинации, снижение давления, которое может привести к обмороку, тошноту).

О чем предупреждал Минздрав

В мае этого года Минздрав РФ обнародовал перечень лекарственных средств, которые не рекомендуется принимать за рулем. Список внушительный – более 200 безрецептурных препаратов, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и спирт. Документ опубликовал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

В список Минздрава вошли такие популярные наименования, как:

противопростудные препараты Терпинкод, Тедеин, Колдрекс найт, Максиколд, Стопгрипан, Колдакт;

жаропонижающие Терафлю, Фервекс, Форейн, Антигриппин, РиниКолд Макс;

обезболивающие Солпадеин, Нурофен плюс, Кетанов, Спазмалгон;

антигистаминные Тавегил, Супрастин, Кларитин, Цетиризин, Левоцетиризин;

антисептическое средство «Борная кислота».

Поскольку этот перечень успел наделать много шума, сразу оговоримся: список носит рекомендательный характер. То есть, никакой санкции за употребление конкретно этих лекарств в законе не предусмотрено. Почему «конкретно этих»? – Да потому что есть и другие, куда более опасные для водителя препараты, за употребление которых можно стать пешеходом на ближайшие пару лет.