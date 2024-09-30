За «сдачу» нетрезвого за рулем полагается награда — подробности!

Эксперт «За рулем» рассказал про вознаграждение за сообщение о пьяном водителе

О введении вознаграждения за уведомление о пьяных за рулем еще в 2022 году задумались в Нижегородской области. Идея получила развитие – в июле 2024-го власти Амурской области решили материально поощрять граждан, которые сообщили о нетрезвом водителе, а в августе инициативу поддержал Пермский край.

Вероятно, теперь появление таких же акций в других регионах – только вопрос времени. В новом номере журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает о подробностях реализации этих проектов и объясняет, почему они – хорошая затея.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Насколько опасен пьяный? Убедительный ответ дает статистика за 2023 год. Доля нетрезвых водителей в ДТП с погибшими и пострадавшими – 10,5%. То есть в каждом десятом ДТП участвовали пьяные. В 9 из 10 этих ДТП виновны именно они. И на их счету 23,5% от всех смертельных исходов на дороге. В некоторых регионах – в полтора-два раза больше.

Тяжесть последствий в «пьяных» ДТП в два раза выше средней по стране. Ровно в трети случаев нетрезвые участники ДТП – «лишенцы», у которых отсутствует право управления транспортным средством.

Напомним, что за ДТП, совершенное водителем без прав и в состоянии алкогольного опьянения, полагается уголовная ответственность.

Как работают уведомления о пьяных за рулем в российских регионах, какое вознаграждение за это полагается и будет ли нечто подобное федеральном уровне?

Обо всем этом – в октябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

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