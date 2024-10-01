Присматриваете на зиму новую АКБ? Вот как не ошибиться с выбором

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать новый аккумулятор

Осень – отличное время для того, чтобы задуматься о смене аккумулятора в своем автомобиле, ведь во время морозных зимних пусков ампер-чаcы лишними точно не будут. В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказали, почему в нынешнее время неразумно покупать аккумуляторную батарею в магазине запчастей.

Довод простой: на разнообразие брендов, позволяющее сделать осознанный и рациональный выбор, сегодня рассчитывать не приходится – скорее всего, вас ожидают полки, забитые одноименными батареями. Как же быть?

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Разумнее обращаться на профильные сайты или маркетплейсы. Только не связывайтесь с теми, кто для обозначения ампер-часов использует сокращения типа А/ч – будь то в рекламе или на этикетке. За ними стоят плохо образованные люди, не имеющие элементарного представления об электричестве.

Амперы – это и так кулоны, деленные на секунды. А если их еще раз поделить на время, то получится полная ерунда типа «ускорения зарядов». Правильное обозначение только такое: А·ч!

Не покупайте батарею с заявленной емкостью меньше штатной. А вот лишние ампер-часы никогда не помешают. Помните, что клеммы на «европейках» и «азиатках» различаются как по форме, так и по расположению.

Не ошибитесь с полярностью: большинство автомобилей не позволяют разместить АКБ с неродным расположением клемм, потому что длины штатных проводов может не хватить. И тщательно уточните габариты батареи: глупо промахнуться хотя бы на сантиметр.

Дополним рассказ хорошим способом сэкономить. Сдайте старую батарею продавцу, который привезет вам новую АКБ, – он купит ее у вас рублей за семьсот.

И главное – эксперты «За рулем» взяли четыре китайские АКБ и сравнили их с батареями известных российских брендов, проведя серию тестов!

Чем все закончилось? Об этом читайте в октябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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