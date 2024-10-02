Не попадитесь! 3 мифа о замене рабочей жидкости в АКП

«За рулем» рассказал о подборе жидкости для АКП, ее замене и адаптации коробки

Миф №1. Подойдет любая трансмиссионная жидкость

Это тот самый случай, когда ошибка смерти подобна. Жидкость для АКП нужно приобретать четко по спецификациям производителя. И важно не просто купить «хундаевскую атээфку», а учесть, например, то, что для поколений четырехступенчатых и шестиступенчатых агрегатов жидкость идет абсолютно разная.

Миф №2. Для полной замены надо меньше жидкости, чем для частичной

При частичной замене жидкость сливается из поддона, затем он демонтируется и снимается фильтр. Устанавливается новый фильтр, поддон крепится на место и заливается новая жидкость.

Если на вашей АКП фильтр можно заменить без полной разборки агрегата, то это нужно сделать обязательно.

Можно повторить процедуру слива, и тогда удастся получить лучшее соотношение новой жидкости с остатками старой. При однократной процедуре заменяется примерно 50% жидкости, а при двойной – уже около 75%.

Частичную замену, которая проще, дешевле и доступнее, можно провести самостоятельно. И особенно она проста для агрегатов, где поддона снизу нет, как нет и доступа к фильтру. Таким агрегатам замена показана раз в 40 тысяч километров пробега. Расход жидкости будет примерно 4 л для однократной процедуры и вдвое больше для двухступенчатой.

Полная замена жидкости эффективнее, дороже и сложнее. Во-первых, ее очень сложно правильно осуществить самостоятельно. Во-вторых, на такую процедуру нужно не меньше 12 л ATF. Зато мы в прямом смысле обновляем всю жидкость в агрегате.

Миф №3. После замены жидкости необходима адаптация коробки

Адаптация после замены жидкости – типичный развод от сервисменов и миф среди автолюбителей. Адаптация к свойствам жидкости? Это к каким? К вязкости?

Тогда адаптация нужна каждым зимним утром. Дело в том, что суровой зимой диапазон изменения температуры жидкости – примерно от -40°С до +100°С. А летом – от +10°С до +130°С. И вязкость жидкости меняется многократно.

А вот вязкость старой и новой жидкости (при одинаковой температуре) отличается не более чем в два раза. Все АКП имеют функцию самоадаптации, которая происходит даже не то что каждый день, а каждое переключение.

Замена жидкости в коробке ее убила! Но жидкость была нормальная! Объяснили, что произошло.