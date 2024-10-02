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Не попадитесь! 3 мифа о замене рабочей жидкости в АКП
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Не попадитесь! 3 мифа о замене рабочей жидкости в АКП
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Не попадитесь! 3 мифа о замене рабочей жидкости в АКП

«За рулем» рассказал о подборе жидкости для АКП, ее замене и адаптации коробки

Миф №1. Подойдет любая трансмиссионная жидкость

Это тот самый случай, когда ошибка смерти подобна. Жидкость для АКП нужно приобретать четко по спецификациям производителя. И важно не просто купить «хундаевскую атээфку», а учесть, например, то, что для поколений четырехступенчатых и шестиступенчатых агрегатов жидкость идет абсолютно разная.

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Миф №2. Для полной замены надо меньше жидкости, чем для частичной

При частичной замене жидкость сливается из поддона, затем он демонтируется и снимается фильтр. Устанавливается новый фильтр, поддон крепится на место и заливается новая жидкость.

Если на вашей АКП фильтр можно заменить без полной разборки агрегата, то это нужно сделать обязательно.
Если на вашей АКП фильтр можно заменить без полной разборки агрегата, то это нужно сделать обязательно.

Можно повторить процедуру слива, и тогда удастся получить лучшее соотношение новой жидкости с остатками старой. При однократной процедуре заменяется примерно 50% жидкости, а при двойной – уже около 75%.

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Частичную замену, которая проще, дешевле и доступнее, можно провести самостоятельно. И особенно она проста для агрегатов, где поддона снизу нет, как нет и доступа к фильтру. Таким агрегатам замена показана раз в 40 тысяч километров пробега. Расход жидкости будет примерно 4 л для однократной процедуры и вдвое больше для двухступенчатой.

Полная замена жидкости эффективнее, дороже и сложнее. Во-первых, ее очень сложно правильно осуществить самостоятельно. Во-вторых, на такую процедуру нужно не меньше 12 л ATF. Зато мы в прямом смысле обновляем всю жидкость в агрегате.

Миф №3. После замены жидкости необходима адаптация коробки

Адаптация после замены жидкости – типичный развод от сервисменов и миф среди автолюбителей. Адаптация к свойствам жидкости? Это к каким? К вязкости?

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Тогда адаптация нужна каждым зимним утром. Дело в том, что суровой зимой диапазон изменения температуры жидкости – примерно от -40°С до +100°С. А летом – от +10°С до +130°С. И вязкость жидкости меняется многократно.

А вот вязкость старой и новой жидкости (при одинаковой температуре) отличается не более чем в два раза. Все АКП имеют функцию самоадаптации, которая происходит даже не то что каждый день, а каждое переключение.

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Ревин Алексей
02.10.2024
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