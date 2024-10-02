Прямая линия: про электрику экспертно — стартеры и генераторы в автомобиле
Опасно ли пролить на генератор омывающую жидкость? Как отличить севший аккумулятор от неисправного стартера? Можно ли ремонтировать эти узлы или лучше сразу заменить?
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Разбираем ситуации, которые могут привести к отказу электрики в автомобиле.
Редакция «За рулем» собирает ваши вопросы и адресует их специалистам компании ПРАМО – крупнейшего оптового поставщика запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и др.).
Сориентироваться в нюансах работы стартера, генератора и других элементов бортовой электрики автомобиля поможет технический эксперт компании ПРАМО Александр Конов.
Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected]. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее – так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.
02.10.2024
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