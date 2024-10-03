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Укоротил этот атрибут на крыше автомобиля – стало лучше!

Читатель «За рулем» убедился, что короткая антенная на авто лучше длинной

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У кроссовера Renault Duster 2014 года на крыше установлена архаичная длинная антенна. Она может биться по крыше при мойке или даже при простом движении, цепляться за балку ворот или ветки.

У меня она отломилась у самого основания. Покупать новую антенну я не стал, а залил место слома в «огрызке» антенны черным герметиком и закрутил на место.

Разницы в приеме радио в городе я не заметил, а внешний вид стал современнее, повысилась практичность в пользовании.

Р.Илюшкин, г. Тула

Вынужденно укороченная антенна автомобильного радиоприемника
Вынужденно укороченная антенна автомобильного радиоприемника

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Ревин Алексей
Фото:Р. Илюшкин
Количество просмотров 816
03.10.2024
Фото:Р. Илюшкин
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Отзывы о Renault Duster ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22