Укоротил этот атрибут на крыше автомобиля – стало лучше!

Читатель «За рулем» убедился, что короткая антенная на авто лучше длинной

У кроссовера Renault Duster 2014 года на крыше установлена архаичная длинная антенна. Она может биться по крыше при мойке или даже при простом движении, цепляться за балку ворот или ветки.

У меня она отломилась у самого основания. Покупать новую антенну я не стал, а залил место слома в «огрызке» антенны черным герметиком и закрутил на место.

Разницы в приеме радио в городе я не заметил, а внешний вид стал современнее, повысилась практичность в пользовании.

Р. Илюшкин, г. Тула

Вынужденно укороченная антенна автомобильного радиоприемника

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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О неожиданном способе восстановления сломанного крепления бардачка рассказано здесь.