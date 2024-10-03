Полный провал! Эти модели никто не хотел покупать
«За рулем» рассказал про самые провальные автомобили XXI века – они хороши, их хочется купить, но... У каждого есть свой минус!
Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов не гарантируют автомобилю коммерческий успех. А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы.
В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…
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Фото:компании-производители
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03.10.2024
Фото:компании-производители
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