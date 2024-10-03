#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Exlantix ET
3 октября
Премиальный кроссовер пройдет суровые испытания на выносливость
Гибридную версию Exlantix ET готовят к...
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
3 октября
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
В российских колледжах откроются новые учебные...
Suzuki Ertiga
3 октября
Простой и надежный просторный «японец» теперь в России: известна цена
В России поступили в продажу новые минивэны...

Полный провал! Эти модели никто не хотел покупать

«За рулем» рассказал про самые провальные автомобили XXI века – они хороши, их хочется купить, но... У каждого есть свой минус!

Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов не гарантируют автомобилю коммерческий успех. А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы.

В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…

Subaru Tribeca (2005-2014 гг.) продавалась, но не так хорошо, как ожидалось. В 2007-м провели рестайлинг, изменили дизайн, а вместо 3-литрового мотора стали предлагать 3,6-литровый. Но... в 2013-м продали лишь 1247 экземпляров. Выпуск прекратили в 2014-м, сделав всего около 78 000 машин.
Suzuki Kizashi (2009-2014 гг.) выглядел совсем неплохо, да и по ездовым характеристикам машина со 185-сильным мотором 2,4 л и полным приводом (был вариант и с передним) нравилась журналистам и первым покупателям. Но автомобиль отличала высокая цена, а первые владельцы жаловались на дефекты. Производство свернули уже в 2014-м, но еще пару лет Kizashi собирали в Пакистане.
Smart Roadster (2003-2006 гг.). На волне успеха двухместного Смарта стали кроить модификации. Эпатажный дизайн родстера пришелся по душе далеко не всем, а еще он оказался ломучим. Было продано 43 000 автомобилей. В 2006-м модель сняли с производства.
Chevrolet SSR (2003-2006 гг.) – двухместный автомобиль в ретростиле, по сути пикап, в кузов которого убиралась жесткая крыша. Чудо оснастили 390-сильным двигателем от Corvette. Купить это отважились лишь 24 112 покупателей. Модель сняли с производства, а завод, где ее делали, закрыли.
Citroen C6 (2005-2012 гг.). Фирменная гидропневматическая подвеска, поворотные фары, богатое оснащение не вдохновили покупателей. За 7 лет сбыли всего-то 23 386 машин. Не спасли положение и госзакупки.
Lancia Thesis (2002-2009 гг.) - последняя попытка сделать под легендарной некогда маркой большой седан. Провал! Покупатели спорный дизайн не приняли. Производство некоторое время хоть как-то стимулировали госзакупки. Но Lancia Thesis это все равно не спасло: продажи не превысили 16 000 экземпляров.
Cadillac BLS (2005-2009 гг.) вылупился из идеи сделать Cadillac на платформе Saab 9-5. В сердцах европейцев и уж тем более американцев отклика новичок не нашел. Автомобиль разошелся тиражом всего 7356 экземпляров и тихо сошел со сцены.
Saab 9-4Х (2011 г.) - одна из последних попыток спасти шведскую марку. Только теперь европейский кроссовер поставили на платформу Cadillac SRX, а производство пытались наладить в США. Марка Saab окончательно ушла в историю, а кроссоверов успели сделать всего-то в количестве 573 штук.
Plymouth (Chrysler) Prowler (1997, 1999-2002 гг.) – родстер в стиле хот-род. Модель с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 217 л.с., а затем и 257 л.с., запустили в производство в 1997-м. Продали всего 457 машин. Но выпуск возобновили в 1999-м и до 2002 года изготовили всего 11 702 машины.
Lincoln Blackwood (2001-2002 гг.) Американцы, конечно, любят пикапы. Но не до такой степени! Огромный автомобиль с боковинами, стилизованными под черное дерево, с крышкой кузова (скорее — комода, отделанного нержавейкой) с сервоприводом, базировался на узлах обычного Ford F-150. Чудовище с V8 объемом 5,4 л и мощностью 304 л.с. за год купили лишь 3356 энтузиастов.
ГАЗ-3111 Волга (1998-2001 гг.) – один из самых многообещающих проектов конца 1990-х. Совершенно новый кузов, заметно переработанные подвески, впрысковые моторы ЗМЗ, в перспективе — дизель. Но в машинах было много недоработок. Госструктуры отнеслись к новинке с недоверием. За те же деньги можно было купить приличный импортный автомобиль. Изготовили всего около 300 экземпляров ГАЗ-3111.
Полноприводная ИЖ-2126 4×4 Ода (1994-2006 гг.) появилась в самом начале 1990-х. На прототипах пробовали моторы ВАЗ, УЗАМ, затем Hyundai. Создали даже вариант с независимой задней подвеской. Со временем этими работами заинтересовался завод. Казалось бы, мечта отечественного потребителя — недорогой полноприводный автомобиль. Но спрос на устаревшие и ненадежные Оды стремительно падал.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

Канунников Сергей
Фото:компании-производители
Количество просмотров 19
03.10.2024
Фото:компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0