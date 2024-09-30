#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 700
30 сентября
Замена Toyota Land Cruiser: новый рамный внедорожник появился у дилеров
Новый внедорожник Tank 700 заметили у дилеров в...
Зимний сезон 2024: Viatti, надежность, технологии
30 сентября
Зимний сезон 2024: Viatti, надежность, технологии
А какими характеристиками должны обладать...
Новый поворот: Volkswagen кардинально меняет подход к дизайну авто
30 сентября
Новый поворот: Volkswagen кардинально меняет подход к дизайну авто
VW больше не хочет, чтобы его автомобили...

Чемоданы без ручек — 14 исчезнувших автомобильных марок

ЗИЛ, ЗАЗ и ЛуАЗ, SAAB, Mercury, Rover... — эти и другие бренды, существовавшие десятилетиями, а то и больше века, стали достоянием истории. «За рулем» рассказывает, почему так получилось и много ли мы потеряли.

В длинной, более чем вековой автомобильной истории сотни и даже тысячи марок, успев или не успев блеснуть, прекратили свое существование.

Почитать еще: «Настоящий колхозник – чем был хорош ГАЗ-53-14»

Некоторые были известны десятилетиями, а машины с их логотипом разошлись по миру большими или даже огромными тиражами. Иные бренды существовали лет пять, а то и вовсе год-два. Среди них были и особенно известные, прославленные, казавшиеся вечными.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Некоторые бренды, по сути, числились даже частицами национального достояния стран, где они появились. Когда-то Франция были немыслима без имен Delage, Talbot, SIMCA, Германия гордилась брендами Horch и NSU точно так же, как британцы гордились автомобилями Triumph и Wolseley, а американцы — Cord и Packard.

Автомобильные компании, а с ними и марки, прекращают существование и в ХХI столетии. Ну что ж, проводим в историю потери последних пары десятилетий. В том числе и очень хорошо нам знакомые.

Oldsmobile – одна из старейших марок не только в Америке, но и мире. Фирма существовала с 1897 года и до 2004-го под именем Oldsmobile продали более 35 миллионов машин. Увы, из-за падения спроса продолжать эту песню концерн GM посчитал нецелесообразным. Последней моделью стал скромный седан по имени Alero.
Под маркой Rover велосипеды в Британии начали делать аж в 1887-м, а через два года — автомобили. Их некогда числили передовыми и даже престижными. Потом бренд входил в разные концерны, побывал и в руках фирмы BMW, которая в итоге спихнула его китайцам. Последним в истории так и остался симпатичный, но с репутацией очень ненадежного Rover 75. Финальные машины собрали в 2005-м.
Больше всех в ХХI веке пострадали американцы. Вот и престижная марка Mercury, существовавшая с 1938 по 2010 годы, чьи автомобили занимали промежуточное положение между обычными Ford и флагманскими Lincoln, ушла в небытие. Среди последних моделей был классический седан Mercury Grand Marquis – аналог Ford Crown Victoria и Lincoln Town Car.
Автомобили Москвич знали и ценили несколько поколений советских автолюбителей. Марка не выдержала наплыва в страну разномастных иномарок. Заключительным аккордом в 2000-х стали мало кому нужные длинные и укороченные автомобили, во главе с претенциозным и даже помпезным, но столь же бестолковым Калитой. Но теперь Москвич возродили, и у марки отличные перспективы.
В этом веке ушел в историю и один из многолетних и самых мощных флагманов советского автопрома. Не стало ни грузовиков, ни недоступных некогда простым смертным, а потому легендарных лимузинов-членовозов ЗИЛ. Последним серийным из них так и остался архаичный с позиций ХХI столетия ЗИЛ-41047.
Еще одна американская потеря – марка Plymouth, существовавшая с 1928 года. Марка была, в общем-то, народная, но и ей не свезло – не устояла перед конкурентами, в том числе импортными. Последней моделью стал скромный седан Plymouth Neon.
Ушел в небытие и Pontiac, бренд, под которым автомобили делали с 1926 года. А основана экипажная фабрика и вообще была в 1899-м. История закончилась довольно невзрачным семейством Pontiac G6 с моторами объемом 2,4-3,9 л.
Легковые автомобили Tatra тоже стали достоянием истории. А ведь первый легковой автомобиль сделали еще в 1897-м. Марка Тatra появилась в 1919-м. На Татрах ездили президенты страны – довоенной республики и социалистической ЧССР. Последней легковой Татрой стал седан модели 700 с 231-сильным мотором V8. По сути, машина представляла собой модернизированную модель начала семидесятых. Грузовики Tatra выпускают до сих пор.
Для любителей быстрых неординарных автомобилей уход со сцены марки SAAB — огромная потеря. Последние 197 автомобилей моделей 9-3 и 9-5 собрали в 2010-м. Фирму не спасло и сотрудничество с GM. А желающих вложить большие деньги в сомнительное с точки зрения коммерции предприятие больше не нашлось.
И еще одна американская марка — Saturn. У нее, правда, короткая история: 1983-2010 гг. И делали под именем Saturn перелицованные автомобили иных марок, входящих в GM. Закончилось все моделью Astra – копией опелевской Астры.
Заметная и самая свежая утрата советского, а потом украинского автопрома – ЗАЗ. Завод в Запорожье существовал с 1863 года, а знаменитые Запорожцы делал с 1961-го. Последние десятилетия в Запорожье выпускали немного измененные Chevrolet, пытались сохранить жизнь и своим мелитопольским моторам. ZAZ Lanos стал последним автомобилем этой марки.
Немного раньше ушел от нас и бренд ЛуАЗ. Не такой, конечно, известный, как ЗАЗ, но многим памятный. Помимо компактных внедорожников, на заводе в постсоветские времена собирали автомобили ВАЗ, делали автобусы. А последним автомобилем стал ЛуАЗ-1302 родом из 1970-х, с 53-сильным мотором в 1,1 л.
Крупнейший польский легковой завод FSO (Фабрика легковых автомобилей) производил машины с 1951 года. Сначала модель Warszawa – производную нашей Победы, затем — лицензионные FIAT 125P. На основе последнего в 1978-м и сделали хэтчбек Polonez. Несколько раз модернизированный и перелицованный, под именем FSO Polonez Caro он стал последней моделью предприятия, выпуск которой, наконец, свернули в 2002-м.
И наконец — национальное достояние Румынии: марка ARO, существовавшая с 1957 по 2006 год. Начинали с вариации на тему ГАЗ-69, а потом долго делали семейства больших внедорожников ARO 240 и компактных – ARO 10. Некогда и те, и другие неплохо уходили на экспорт. В самом начале 2000-х румынский завод пытался сотрудничать с нашим — черкесским, делавшим тогда внедорожники Derways на румынских шасси. На дела шли все хуже. Итог — грустный, но закономерный.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Канунников Сергей
Фото:компании-производители
Количество просмотров 14
30.09.2024
Фото:компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0