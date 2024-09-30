Чемоданы без ручек — 14 исчезнувших автомобильных марок

ЗИЛ, ЗАЗ и ЛуАЗ, SAAB, Mercury, Rover... — эти и другие бренды, существовавшие десятилетиями, а то и больше века, стали достоянием истории. «За рулем» рассказывает, почему так получилось и много ли мы потеряли.

В длинной, более чем вековой автомобильной истории сотни и даже тысячи марок, успев или не успев блеснуть, прекратили свое существование.

Почитать еще: «Настоящий колхозник – чем был хорош ГАЗ-53-14»

Некоторые были известны десятилетиями, а машины с их логотипом разошлись по миру большими или даже огромными тиражами. Иные бренды существовали лет пять, а то и вовсе год-два. Среди них были и особенно известные, прославленные, казавшиеся вечными.

Некоторые бренды, по сути, числились даже частицами национального достояния стран, где они появились. Когда-то Франция были немыслима без имен Delage, Talbot, SIMCA, Германия гордилась брендами Horch и NSU точно так же, как британцы гордились автомобилями Triumph и Wolseley, а американцы — Cord и Packard.

Автомобильные компании, а с ними и марки, прекращают существование и в ХХI столетии. Ну что ж, проводим в историю потери последних пары десятилетий. В том числе и очень хорошо нам знакомые.

«Нахальная машина»: она стоила как Волга, но сразу стала желанной во всем мире.