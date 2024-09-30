«Нахальная машина»: она стоила как Волга, но сразу стала желанной во всем мире

Комфортный внедорожник АВТОВАЗа в конце 1070-х заставил потесниться грандов мирового автопрома.

Начало истории внедорожника Нива ВАЗ-2121 с революционной для СССР трансмиссией – постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала – читайте тут и тут.

Предсерийные опытные Нивы на отдельных этапах испытаний 1973–1974 годов сравнивали со своего рода эталонами, такими как Range Rover первого поколения и Land Rover 88, а также с отечественными полноприводниками:УАЗ‑469Б, опытным ИЖ‑14 и серийным ЛуАЗ‑969А.

На полигонных испытаниях Нива развила 130 км/ч. Именно такая максималка и была записана в техническом задании. Быстрее оказался, понятно, 8‑цилиндровый Range Rover, который разогнали до 157 км/ч. Максимальная скорость ИЖ‑14 составляла 120 км/ч, а УАЗ‑469Б – 104 км/ч.

В разгоне до 80 км/ч Нива с механической коробкой даже обыграла 130‑сильный британский автомобиль, снабженный автоматом: ВАЗ‑2121 достиг 80 км/ч за 13 с, а Rover – за 13,8 с. При этом УАЗ‑469Б набрал 80 км/ч за 27,8 с.

У Нивы оказалось вполне приемлемое соотношение массы и мощности: на 1 л. с. приходилось всего 14,4 кг снаряженной массы, у мощного Рейндж Ровера – 13,6 кг, а у УАЗ‑469Б – 20,5 кг.

ВАЗ‑2121 Нива на испытаниях на проходимость.

Но главные тесты проводили на проходимость. На снегу глубиной 300–340 мм Нива в трех попытках прошла до остановки 8,4, 11,9 и 15,4 м. В этой номинации рекордсменом стал УАЗ, преодолевший 10,5, 16,9 и… 26,8 м! Однако автомобили ИЖ‑14, ЛуАЗ, и даже Range Rover, опытный ВАЗ‑2121 с дорожным просветом 220 мм на снежной целине уверенно объехал.

По поведению на бездорожье Нива, по мнению испытателей, была схожа именно с Рейндж Ровером. Некоторые участки она уверенно преодолевала не в натяг, а ходом, за что Ниву и прозвали «нахальной машиной».

На снежной целине Нива, ИЖ‑14 и британский Land Rover 88.

Благодаря и вопреки

В Тольятти еще не был достроен так называемый 62‑й корпус, который возводили именно для производства Нивы, а завод уже сделал первые 50 предсерийных автомобилей. Собирали их «на коленке» и, как вспоминали участники этой эпопеи, «в холодном поту».

Но не сделать подарок XXV съезду КПСС, который проходил в феврале 1976 года, ВАЗ, как и иные промышленные предприятия, просто не мог. Машины с огромным трудом, но собрали в срок и торжественно отправили в Москву. Потом эти предсерийные автомобили пошли на подконтрольную эксплуатацию в организации, которые сообщали заводу обо всех неисправностях.

Предсерийные Нивы, собранные в 1976 году в подарок ХХV съезду КПСС.

В продажу ВАЗ‑2121 поступил в 1977 году и, несмотря на высокую цену в 9000 рублей (престижная Волга ГАЗ‑24 стоила лишь на пару сотен дороже), стал дефицитом и мечтой многих советских граждан. Отнюдь не только сельчан, но и городских жителей, любящих вылазки «на природу».

Ниву отличал необычно комфортный для внедорожника салон.

В 1978 году начали продажи ВАЗ‑2121 за рубежом, которые вскоре стали достигать 70% годового выпуска. Потом были спортивные успехи на ралли-марафонах, множество зарубежных и отечественных модификаций. Но это – следующие страницы почти 50‑летней истории Нивы…

Валерий Семушкин рассказывал, что в 1978 году прочитал в австрийском журнале Austro-Motor о советской «торговой стратегии». Журналисты искали причину успеха советского внедорожника, который, как писало издание, «попал в пустующую нишу».

Ранний серийный экземпляр ВАЗ‑2121 Нива.

Никакой стратегии, конечно, не было. Да и слова «маркетинг» в русском языке в то время, по сути, не было. Всё куда проще. Люди, проектировавшие Ниву, всего лишь знали реальные нужды тех, для кого ее создают, и просто старались делать свое дело хорошо. Не всегда благодаря, иногда – и вопреки.

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