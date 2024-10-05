Сколько прослужит аккумулятор, установленный на конвейере? Проверили!
VW Caddy свыше 10 лет отъездил в парке «За рулем» с «родной» АКБ
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Volkswagen Сaddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6
- Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 141 500 км
Установленный еще на заводе аккумулятор Exide польского производства на 72 А·ч верой и правдой прослужил больше 10 лет! Только сейчас, при наступлении первых осенних холодов, стал крутить стартер неохотно.
Этот аккумулятор прослужил почти 11 лет!
Измерил напряжение на клеммах после недолгой стоянки – получилось 11,8 В. Совсем мало. При всём уважении к аккумулятору-ветерану, ему пора на покой. Взамен решил купить АКБ той же марки: протянет ли она столько же? Батарея аналогичной емкости обошлась в 8900 рублей.
На замену приобрели АКБ той же фирмы за 8900 рублей.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
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05.10.2024
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Отзывы о Volkswagen Caddy ()
— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy 2008/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.
Недостатки:
ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.
Комментарий:
Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).
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