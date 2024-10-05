Сколько прослужит аккумулятор, установленный на конвейере? Проверили!

VW Caddy свыше 10 лет отъездил в парке «За рулем» с «родной» АКБ

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Сaddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

– Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

– c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 141 500 км

Установленный еще на заводе аккумулятор Exide польского производства на 72 А·ч верой и правдой прослужил больше 10 лет! Только сейчас, при наступлении первых осенних холодов, стал крутить стартер неохотно.

Этот аккумулятор прослужил почти 11 лет!

Измерил напряжение на клеммах после недолгой стоянки – получилось 11,8 В. Совсем мало. При всём уважении к аккумулятору-ветерану, ему пора на покой. Взамен решил купить АКБ той же марки: протянет ли она столько же? Батарея аналогичной емкости обошлась в 8900 рублей.

На замену приобрели АКБ той же фирмы за 8900 рублей.

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