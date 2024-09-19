Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

«За рулем» объяснил, что нужно учесть при покупке аккумуляторной батареи

Несмотря на фантастически теплую осень, холода наступят уже скоро. А потому аккумуляторной батарее, привыкшей с легкостью проворачивать коленвал в теплом жидком масле, с похолоданием придется напрягаться больше. Поэтому, если есть сомнения в том, выдержит ли она зиму, лучше не рисковать и купить новую АКБ.

Отвечаем на вопрос Воланда

На известный вопрос Воланда из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова «Вы когда умрете?», но применительно к АКБ, ответ есть, пусть и приблизительный. Он содержится в п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020.

Для батарей с уменьшенным расходом воды средний срок службы должен составлять не менее 24 месяцев при пробеге не более 100 тысяч км. Само собой, что это – «средняя температура по больнице»: на практике случаются отклонения в обе стороны. Бывают рекорды до 8 лет, но обычно АКБ служат 4-5 лет.

Есть одно нехорошее обстоятельство, побуждающее приобрести новую батарею, даже если старая еще работоспособна. Дело в том, что к зиме батареи наверняка подорожают (и уж точно не подешевеют). Одна из причин грядущего подорожания, как ни странно, заключается в росте ресурса батарей! Производители поясняют: снижается товарооборот, ощущается нехватка сырья – вот и приходится несколько задирать цены, чтобы сохранить производство.

Страна-изготовитель батареи

Если вы решили купить новую батарею, то вопрос ее происхождения будет первым, которым вы озадачитесь. И это правильно. По известным причинам импортные товары сегодня могут вызывать подозрения: известные ранее бренды в продаже еще встречаются, но ручаться за их качество не хотелось бы. Некоторые импортные батареи сегодня поступают в Россию вовсе без этикеток, и продавцы на местах присваивают им имена, в зависимости от спроса на рынке.

Поэтому есть смысл в первую очередь обращать внимание на отечественные бренды – Akom, Tyumen и так далее. Появились и нормальные китайские батареи – Bushido, Medalist и др. Любопытное наблюдение: многие магазины автозапчастей сегодня торгуют батареями одного-двух брендов – не более. Поэтому есть смысл купить АКБ онлайн – в интернет-магазинах и на маркетплейсах выбор гораздо шире.

Говоря о странах-изготовителях батарей, напомним, что условно основную массу АКБ можно разделить на европейские и азиатские. Они отличаются друг от друга размерами и типом корпуса, а также расположением токовых выводов.

Обычно батареи азиатского исполнения выше европейских при той же заявленной емкости. Именно поэтому многие европейские АКБ можно использовать в автомобилях с Востока, но не наоборот. Следует помнить и о том, что на современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен большим числом предохранителей. Это может стать проблемой при попытке установить европейскую батарею в азиатский автомобиль. Например, на Hyundai Creta габаритный блок предохранителей не помещается в углубление европейской батареи.

Полярность АКБ

Надо приобретать батарею той же полярности, что и штатная. Разобраться в терминах несложно: надо повернуть батарею полюсными выводами к себе. Если плюсовой оказался справа, то это – батарея обратной полярности. Подобные АКБ используются на большинстве современных иномарок. А если плюс находится слева, то это – прямая полярность. Такие обычно используют отечественные производители (АВТОВАЗ, например).

По электрическим характеристикам прямые и обратные батареи абсолютно одинаковы, но ошибаться с выбором полярности нельзя, потому что в этом случае длины штатных присоединительных проводов не хватит.

Крепление АКБ

На европейских автомобилях обычно применяют «нижнее» крепление к кузову. У европейских АКБ есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка, удерживающая АКБ. У большинства азиатских АКБ применено «верхнее» крепление: в таких вариантах планка проходит по верхней плоскости батареи. Ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части установочной площадки. Так обычно можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот азиатскую батарею без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины просто так уже не закрепить.

Ампер-часы батарей, килограммы и цена

Емкость батареи в ампер-часах (кстати, правильнее говорить не про емкость, а про заряд) должна быть не меньше штатной. Если посадочные места позволяют разместить батарею более высокой емкости – ставьте смело: будет только лучше. Не слушайте рассказы про то, что АКБ повышенной емкости якобы будет недозаряжаться.

И не промахнитесь с размерами: будет обидно приобрести хорошую батарею, которой лишний сантиметр не позволит поместиться на штатную площадку

Никогда не берите батареи с подозрительно привлекательными ценниками. Это всегда говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих брендовые, но при этом почти «пустые» внутри. Грубо говоря, в такие АКБ недокладывают свинца.

Выявить подобные батареи легко методом взвешивания: проверьте массу нескольких АКБ и покупайте самую тяжелую! Единственное, на чем иногда можно чуть сэкономить, – это на покупке так называемой подменной батареи. Такие АКБ обычно выдают клиентам на время обследования их штатных батарей, после чего подменные АКБ продают по сравнительно низкой цене.

Не бойтесь поставить свежекупленную батарею на зарядку: почти наверняка она заряжена не полностью. Если приходится сразу устанавливать ее на машину, то очень желательно прокатиться по шоссе вдали от пробок, чтобы АКБ гарантированно подзарядилась.

Комментарий специалиста

Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA):

— Перед зимой состояние АКБ следует проверять минимум раз в месяц.

Для продления срока службы батареи и предотвращения проблем с запуском в морозы рекомендуется очищать клеммы от коррозии, поддерживать уровень заряда, проверять уровень электролита и избегать коротких поездок.

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить надежную работу автомобиля в зимний период.

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