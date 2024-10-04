Икарус против ЛиАЗа — какой из автобусов был лучше?

Эксперт «За рулем» рассказал, что говорили водители про Ikarus 280 и ЛиАЗ-677

Те, кто жил в советские времена, наверняка помнят типичную городскую зимнюю утреннюю сцену. На автобусной остановке толпа, люди переминаются с ноги на ногу от мороза и долгого ожидания. И вот, к радости спешащих на работу, приближается длинный Ikarus, давно получивший народное прозвище «гармошка». Шансов залезть в такой автобус куда больше, чем в короткий ЛиАЗ.

Рабочее место в Икарусе советские водители считали эталонным.

Так начинает свой рассказ о знаменитом автобусе Ikarus 280 обозреватель Сергей Канунников в новом номере журнала «За рулем» – и с ним не поспоришь. А что думали об Икарусах и ЛиАЗах водители, которые на них работали? Эта информация куда менее распространена, но автор проливает свет и на этот вопрос.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Знакомый водитель с большим автобусным стажем и сегодня повторяет, что лучше было отработать три смены на Икарусе, чем одну на ЛиАЗе-677. Хотя венгерский автобус длиннее и коробка передач у него механическая 6-ступенчатая, а у ЛиАЗа – автомат.

Но Ikarus отличается от ликинской машины, как иностранная малолитражка 80-х годов от Запорожца. Да и качество изготовления и сборки венгерских машин в сравнении с ликинскими было, можно сказать, иномарочным. Поэтому-то шоферы радовались работе на Икарусах и теперь вспоминают их с уважением.

В управлении Ikarus куда легче и четче, чем ЛиАЗ. Тормоза понятные и эффективные. Разгон – уверенный. Педаль сцепления неожиданно легкая и понятная. А вот к шестиступенчатой механической коробке ZF надо привыкнуть – опытные водители часто «перепрыгивали» через передачи.

Управлять «гармошкой» просто – подруливающая задняя ось дает ту же траекторию, что у обычного автобуса.

Кстати, спецы рассказывают, что коробкам сноса не было: они легко переживали сгнивший уже автобус...

За счет чего была так легка в управлении «гармошка» длиной 16,5 м? Сколько вмещала пассажиров? Чем была удивительно приятна в поездке, а чем – доставляла досаду? Вспомните или узнайте!

Обо всем этом – в октябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Партия гармошки» Сергея Канунникова, опубликованной в журнале «За рулем» №10 за 2024 год.

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