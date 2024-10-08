Cекретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах не говорили
Какие-то из этих машин Волжскому автозаводу не удалось запустить в серию, а какие-то – и не хотелось.
Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же – Лада.
Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами…
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Фото:из архива «За рулем»
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08.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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