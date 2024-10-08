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Cекретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах не говорили

Какие-то из этих машин Волжскому автозаводу не удалось запустить в серию, а какие-то – и не хотелось.

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же – Лада.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами…

В 1968-м началось создание необычного для нашей страны автомобиля – ВАЗ-Э1101. Машина была переднеприводной с 50-сильным двигателем. Светотехнику, детали интерьера, колеса и тормоза заимствовали у «копейки». На этом автомобиле учились, как не надо делать.
Третий вариант переднеприводного ВАЗ-3Э1101 1976 года выглядел уже куда элегантнее. На машине пробовали опытный 55-сильный мотор объемом 1,1 л. Дизайн создал И. Гальчинский, который вскоре перешел на ЗАЗ. Туда же отправили прототип. Так что его можно считать одним из прообразов Таврии.
В 2002 году, когда спрос на «классику» был еще высок, возникла идея создать новую модель с задним приводом. ВАЗ-2151 был шире и длиннее универсала ВАЗ-2104, имел переднюю подвеску McPherson, вентилируемые передние тормоза и мотор 1,7 л. Но спрос на классику упал.
Проект Ока-2 начался с легкой модернизации серийной машины. В 2003-м выпустили этот довольно симпатичный опытный образец. Под капотом остался 2-цилиндровый 33-сильный мотор объемом 0,75 л и добавился 4-цилиндровый агрегат ВАЗ-2111. Сделали четыре образца, а вскоре проект закрыли.
Фирма Porsche довольно много и охотно сотрудничала с нашим автопромом. В частности, в начале 1970-х предложила свое видение люксового автомобиля – ВАЗ-2103. Из «трешки» потом сделали «шестерку». Были ли наши машины удачнее немецкой? Вопрос!
Как известно, кабриолеты на базе «восьмерки» делали западные фирмы для своих рынков. Дизайнер В. Пашко разработал вариант с кузовом тарга – со съемной средней частью крыши. Машину сделали всего в нескольких экземплярах.
В первой половине 1990-х компания ЛЛД выпустила кабриолет Амадео, созданный совместно с тольяттинской фирмой «Мастер-дизайн». Спрос на такие штучки, разумеется, был, да и остался, мизерным.
В 1997 году сделали два образца ВАЗ-21109 Консул — «десятку» длиной 4913 мм с 93-сильным 16-клапанным двигателем. Машиной никто не заинтересовался. А вот более короткие и простые ВАЗ-21108 мелкосерийно выпускали и продавали. Одно время на них ездило вазовское начальство.
Седаны ВАЗ-21106 со 150-сильным двигателем Opel выпускали мелкосерийно. В 2002-м сделали и двухдверную версию ВАЗ-21106С. Формально автомобиль можно было купить. Но желающих было немного.
Идею Оки вдруг очередной раз вспомнили в 2010 году. И сделали трехдверную версию Калины — ВАЗ-11174. Машину укоротили на 200 мм, до 3650 мм, а дверь удлинили на 150 мм. Дальше прототипа дело не пошло.
Ладу Родстер с открывающимся жестким верхом, показав в 2000 году, к серийному производству не планировали. Это был один из концептов, которых в те годы завод настроил немало.
Жан-Жак Пок – владелец одноименной компании — сделал для продвижения Lada во Франции очень много. В частности, три спортпрототипа для ралли-рейдов Samara T3 с 400-сильным двигателем и полноприводной трансмиссией от Porsche. В начале 1990-х такие Самары заняли в ралли «Париж-Дакар» 5-е и 6-е места.
  • А здесь вы найдете фотогалерею «Запорожцев», которых вы никогда не видели.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 56
08.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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