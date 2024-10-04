«Запорожцы», которых вы никогда не видели

В «закромах» даже такого небольшого советского завода, как ЗАЗ, водились редкие, малоизвестные и интересные машины.

За тридцатилетнюю советскую историю Запорожский автозавод, бывший «Коммунар», создал совсем немного моделей.

По сути, серийными были лишь три кузова: для ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/968 и ЗАЗ-1102, который, строго говоря, Запорожцем уже не был, а именовался Таврией.

Чемоданы без ручек — фотоподборка 14 исчезнувших автомобильных марок.