«Запорожцы», которых вы никогда не видели
В «закромах» даже такого небольшого советского завода, как ЗАЗ, водились редкие, малоизвестные и интересные машины.
За тридцатилетнюю советскую историю Запорожский автозавод, бывший «Коммунар», создал совсем немного моделей.
По сути, серийными были лишь три кузова: для ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/968 и ЗАЗ-1102, который, строго говоря, Запорожцем уже не был, а именовался Таврией.
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Фото:из архива «За рулем»
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04.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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