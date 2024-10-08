Пикап образца 2010 года все еще выпускают!
Пикап Volkswagen Amarok появился в 2010 году. Как и положено коммерческой модели, меняться он не спешил: второе поколение вышло в 2022‑м.
Но история первой генерации на этом не закончилась. Машину продолжают выпускать для стран Южной Америки, и она прошла там очередное обновление.
Amarok стал моднее, получив светодиодные фары и светящуюся «монобровь» над решеткой радиатора. Не поскупились поменять даже капот, хотя обычно недорогие модернизации обходятся без этого. Слегка увеличилась длина – из-за новых бамперов. Появилась цифровая приборка и дополнительные розетки. Медиаэкран вырос с 6 до 9 дюймов.
Интересная особенность – небольшой круглый дисплейчик Safer Tag по центру верхней части панели. На него выводятся предупреждения комплекса систем активной безопасности (тоже нового для модели), причем визуальные дублируются и звуковыми предупреждениями.
Техника осталась прежней. Пикап можно купить с дизелями 2.0 (140 или 180 л. с.) или 3.0 V6 (258 л. с.), 6‑ступенчатой механикой или 8‑скоростным автоматом. При этом базовая версия заднеприводная.
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