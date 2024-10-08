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Пикап образца 2010 года все еще выпускают!

Volkswagen Amarok первого поколения в очередной раз обновили

Пикап Volkswagen Amarok появился в 2010 году. Как и положено коммерческой модели, меняться он не спешил: второе поколение вышло в 2022м.

Но история первой генерации на этом не закончилась. Машину продолжают выпускать для стран Южной Америки, и она прошла там очередное обновление.

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
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Amarok стал моднее, получив светодиодные фары и светящуюся «монобровь» над решеткой радиатора. Не поскупились поменять даже капот, хотя обычно недорогие модернизации обходятся без этого. Слегка увеличилась длина – из-за новых бамперов. Появилась цифровая приборка и дополнительные розетки. Медиаэкран вырос с 6 до 9 дюймов.

Интерьер Volkswagen Amarok
Интерьер Volkswagen Amarok

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Интересная особенность – небольшой круглый дисплейчик Safer Tag по центру верхней части панели. На него выводятся предупреждения комплекса систем активной безопасности (тоже нового для модели), причем визуальные дублируются и звуковыми предупреждениями.

Техника осталась прежней. Пикап можно купить с дизелями 2.0 (140 или 180 л.с.) или 3.0 V6 (258 л.с.), 6ступенчатой механикой или 8скоростным автоматом. При этом базовая версия заднеприводная.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
08.10.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.
Недостатки:
Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.
Комментарий:
На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.
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