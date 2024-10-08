Транспорт будущего – уже сегодня!

Следующая станция – 2030-й: каким будет московский транспорт?

В Москве прошла выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». На ней показали, как преобразится столичный транспорт к концу этого десятилетия. И не только столичный: гвоздем программы стал макет первого российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» будущей ВСМ-1 – проекта президента России Владимира Путина. Этот поезд будет разгоняться до 400 км/ч!

Московский транспорт с полным правом можно назвать самым современным в мире: разветвленная сеть маршрутов, молодой и оснащенный всеми удобствами подвижной состав, большой парк электробусов, гибкие тарифы и разнообразные способы оплаты. Он постоянно развивается, улучшения видны всем пассажирам. Но это прогресс ежедневный, а порой так хочется заглянуть вперед на несколько лет. Такую возможность дала прошедшая в Москве выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». На ней можно было увидеть экспонаты как из нашего времени, так и перспективные разработки.

Первым делом посетителям напомнили о прошлом Москвы. Иммерсивный променад показывает, как изменилась транспортная составляющая столицы за последние десять лет. Под крышей Манежа в натуральную величину воссоздали места, знакомые каждому жителю: двор, остановку, автобус, метро. Они наглядно напомнили, с какими сложностями мы сталкивались еще совсем недавно, даже не осознавая их. А теперь они все в прошлом.

Важной вехой в транспортной сфере Москвы за последние два года стало возрождение автомобильного бренда «Москвич». В цехах одного из старейших отечественных заводов запущено производство кроссоверов Москвич 3, электромобилей Москвич 3е и лифтбеков Москвич 6. В этом году предприятие перешло на следующий этап развития: сборку перевели на полный цикл, со сваркой и окраской кузовов. Что позволило улучшить антикоррозийную обработку машин и попутно внедрить новую опцию – двухцветную окраску. Посетители могли посмотреть, как выглядит и работает современная роботизированная сварочная линия завода «Москвич».

Транспортное будущее сегодня прочно ассоциируется с инновационными технологиями и цифровыми решениями. Москва следует тренду. Электрокроссовер Москвич 3е уже выпускается и продается. В конце 2025 года компанию ему на том же заводе составит электрохэтчбек «Атом». Машина еще находится в стадии разработки, но уже сейчас обещает быть очень интересной. Среди прочего, у нее появятся распашные боковые двери без центральной стойки кузова, а управление функциями будет осуществляться с помощью руля с сенсорным дисплеем и голосового помощника.

А в скором времени в Москве планируют освоить электроседан Молния. Его полноразмерный макет стал сюрпризом выставки. Машина длиной 4,8 метра стоит на огромных 20-дюймовых колесах и отличается ультрасовременным обтекаемым дизайном. На 85-киловаттной батарее электромобиль сможет проехать до 500 км без подзарядки. Его предполагается сделать полноприводным, с двумя электромоторами. Интересной управляемости поспособствуют передняя и задняя подвеска на подрамниках и низкий центр тяжести за счет установленной под полом тяговой батареи. Среди оборудования – полный набор систем активной безопасности во главе с адаптивным круиз-контролем.

Электробусы давно перестали быть в Москве экзотикой. Их уже 2 тысячи, они обслуживают более 140 маршрутов, улучшая экологию мегаполиса. Недавно столица совершила революцию в водном транспорте, запустив круглогодичные пассажирские маршруты на электрических речных трамваях. Для них построены современные пристани. Посетители выставки могли почувствовать себя не только в роли пассажиров, но и в качестве капитана электросудна – на специальном симуляторе.

Есть чем удивить и железнодорожному транспорту. На линиях МЦД уже курсируют поезда «Иволга 4.0». Главное их отличие от предшественников – третья дверь в промежуточных вагонах, что ускоряет посадку и высадку пассажиров. Кроме того, в новом поколении предусмотрены зарядки самых разных типов: стандартные USB-A, малоразмерные USB-C, беспроводные и даже – для электросамокатов. Подсветка в салоне меняется в зависимости от времени суток: с яркой утром на спокойную приглушенную вечером.

Трамвай – первый электрический транспорт в столице с историей развития в 125 лет. Но это не означает, что он почивает на лаврах экологичности и не стремится вперед. Его популярность только продолжает расти, инфраструктура развивается, вагоны являются самыми современными в мире. А в мае на московские маршруты на тестовую эксплуатацию вышел беспилотный трамвай. Пока он ездит под контролем человека, но недалек тот день, когда водитель будет ему не нужен. Переход к полностью автономному управлению повысит уровень безопасности и поможет развитию аналогичной технологии в других сферах транспорта.

Но главной звездой выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» стоит признать полноразмерный макет поезда будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург. Все его ключевые компоненты выпускаются в России, а финальная сборка будет налажена на заводе «Уральские локомотивы».

Запуск ВСМ намечен на 2028 год. Поезд будет разгоняться до 400 км/ч, что позволит совершить путешествие между двумя столицами за 2 часа 15 минут. А от Москвы до Твери поездка займет всего 39 минут.

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Московский транспорт постоянно развивается. Он задает тон и служит примером всем остальным регионам. Его развитие сулит новые удобства пассажирам. От его прогресса выигрывают все: люди, экология и экономика.