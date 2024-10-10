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Это была ошибка! — самые странные автомобили мира

«За рулем» рассказал про модели, о которых не любят вспоминать их производители: некоторые были ошибками, а другие просто опередили свое время.

Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Тем не менее даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты, порой – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда бессмысленные, но порой, как показало будущее, — перспективные…

Lamborghini позарилась на заказ армии США, построив Cheetah с мотором Chrysler объемом 5,9 л, расположенным сзади. Машину забраковали. Но в 1985-м вышел Lamborghini LM002 с двигателем V12 мощностью 450 л.с., расположенным спереди. Всего продали 301 машину.
Тираж Chrysler Turbine – всего около 80 экземпляров, выпущенных в 1963-1964 гг. С газовыми турбинами тогда экспериментировали многие, но на серийное производство не решались. Расход топлива Turbine расстраивал даже американцев, как и необычный дизайн машины.
В 1967-м вышли переднеприводные Oldsmobile Toronado и Cadillac Fleetwood Eldorado с конструктивно сложной, ненадежной и шумной цепью в трансмиссии. Постепенно конструкцию улучшили, и продажи начали расти.
Cadillac Allante, конкурента Mercedes-Benz SL и Jaguar XJS, приняли в штыки. Мотор был слабым (170 л.с.), привод – передним, а производство – дорогим: компоненты везли из США самолетом в Италию, где Pininfarina делала кузова. До 1993 года сделали лишь 21 340 этих Кадиллаков.
У Chevrolet Corvair двигатель стоял сзади – оппозитный, 6-цилиндровый, мощностью 81 л.с. И автомобиль разошелся тиражом полтора миллиона штук. Но против нее развернули кампанию «Опасен на любой скорости», что было неправдой. Тем не менее модель удалось похоронить.
Mercedes-Benz облажался с моделью 130Н. Этот Мерседес с 26-сильным мотором и максималкой в 92 км/ч приняли прохладно. За 2 года продали всего 4298 машин, но выпустили 170Н с 38-сильным мотором. Стоил такой Мерседес дороже 4-дверного седана 170V.
Маленький Aston Martin – затея еще более рискованная, нежели заднемоторный Мерседес. Модель Cygnet 2011 года – не что иное, как перелицованная Toyota IQ, но… в три раза дороже. До 2013 года нашлось лишь 143 оригинала, купивших нетрадиционные для марки машины. Наверное, для коллекции…
Любой школьник в США знал, что Ford Thunderbird должен быть двухдверным. Но в 1967-м было решено отдалить Thunderbird от Mustang, создав четырехдверную версию. Покупатели приняли ее прохладно. Было куплено только около 75 000 машин, и о такой модификации навсегда забыли.
В 1967-м появился первый четырехдверный Porsche 911. Машину в единственном экземпляре собрали в США, используя в качестве задних дверей доработанные передние. В 1980-х годах появился также прототип Studio Н50 на базе модели 928 с задними дверями, открывающимися против движения.
Прототип Porsche 989 появился в 1991-м, но инициатор проекта Ульрих Бец покинул компанию, и руководство поставила проект на паузу. Лишь после того, как в 2002-м рынок хорошо принял Porsche Cayenne, компания выпустила четырехдверную Panamera.
FIAT показал в 1952-м модель 8V – купе со 105-сильным двигателем в 2 литра. Машина неплохо проявила себя в местных гонках, но энтузиазма покупателей не вызвала. Продав 114 машин, в 1954-м от FIAT 8V отказались, и к теме спортивных машин вернулись лишь в 1966-м с моделью Dino.
Первый спортивный блин фирмы Volvo – модель Р1900 1954 года. Это родстер с стеклопластиковым кузовом. Он ужасно управлялся, а кузов безбожно вибрировал. В 1956-м проект закрыли. Всего собрали 67 автомобилей. А в 1960-м вышел Volvo 1800 – куда более удачный автомобиль.
Автомобилем Opel Speedster восторгались журналисты. Покупатели смотрели на родстер осторожно. На заводе собрали около 7000 экземпляров с моторами 149, 203 и 220 л.с. Не достигли даже запланированных 10 000 штук. Но и это число называли, вероятно, просто сохраняя хорошую мину при плохой игре.
Renault Avantime 1999 года пошел в серию в 2001-м. Но покупать не то купе, не то минивэн всего с 4 сиденьями спешили немногие. До 2003-го реализовали всего 8557 автомобилей. На подобные эксперименты Renault больше не шел.
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Канунников Сергей
Фото:компании-производители
Количество просмотров 2
10.10.2024
Фото:компании-производители
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