Это была ошибка! — самые странные автомобили мира
«За рулем» рассказал про модели, о которых не любят вспоминать их производители: некоторые были ошибками, а другие просто опередили свое время.
Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче.
Тем не менее даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты, порой – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда бессмысленные, но порой, как показало будущее, — перспективные…
- Cекретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах не говорили.
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Фото:компании-производители
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10.10.2024
Фото:компании-производители
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