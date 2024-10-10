Это была ошибка! — самые странные автомобили мира

«За рулем» рассказал про модели, о которых не любят вспоминать их производители: некоторые были ошибками, а другие просто опередили свое время.

Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче.

Тем не менее даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты, порой – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда бессмысленные, но порой, как показало будущее, — перспективные…

Cекретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах не говорили.