Можно ли избежать штрафа с камеры, если номера забрызганы грязью?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Реагируют ли современные камеры на грязные номера?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:
– Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне. Но чудес не бывает, и «зрение» камер снижается в силу объективных факторов. В дождь и снегопад шансов получить штраф меньше.
Если номер распознан частично, инспектор вручную может восстановить недостающие символы. Для этого нужно прогнать по базе видимую часть, сравнив с маркой и моделью на фотографии. Поэтому закрывать один-два знака – отнюдь не гарантия того, что удастся скрыться от штрафа, не говоря уже о риске лишиться прав. Но вот если номерной знак «зарос» грязью или снегом полностью, то тут камера бессильна.
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