Можно ли избежать штрафа с камеры, если номера забрызганы грязью?

Эксперт «За рулем» – о возможностях систем фото- и видеофиксации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Реагируют ли современные камеры на грязные номера?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне. Но чудес не бывает, и «зрение» камер снижается в силу объективных факторов. В дождь и снегопад шансов получить штраф меньше.

Если номер распознан частично, инспектор вручную может восстановить недостающие символы. Для этого нужно прогнать по базе видимую часть, сравнив с маркой и моделью на фотографии. Поэтому закрывать один-два знака – отнюдь не гарантия того, что удастся скрыться от штрафа, не говоря уже о риске лишиться прав. Но вот если номерной знак «зарос» грязью или снегом полностью, то тут камера бессильна.

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Распространенные мифы о системах фотофиксации нарушений ПДД «За рулем» развеял в этой публикации.