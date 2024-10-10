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Можно ли избежать штрафа с камеры, если номера забрызганы грязью?

Эксперт «За рулем» – о возможностях систем фото- и видеофиксации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Реагируют ли современные камеры на грязные номера?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне. Но чудес не бывает, и «зрение» камер снижается в силу объективных факторов. В дождь и снегопад шансов получить штраф меньше.

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Если номер распознан частично, инспектор вручную может восстановить недостающие символы. Для этого нужно прогнать по базе видимую часть, сравнив с маркой и моделью на фотографии. Поэтому закрывать один-два знака – отнюдь не гарантия того, что удастся скрыться от штрафа, не говоря уже о риске лишиться прав. Но вот если номерной знак «зарос» грязью или снегом полностью, то тут камера бессильна.

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Милешкин Кирилл
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 4
10.10.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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