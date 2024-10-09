Камеры на дорогах — для безопасности! Но есть другое мнение
Научно оценить роль камер непросто, потому что аварийность зависит от множества переменных.
За 15 лет число камер выросло в сотни раз, но попутно менялись и дороги – в лучшую сторону. Например, намного больше стало разделяющих встречные потоки барьеров и освещенных пешеходных переходов.
Прибавилось 25 млн машин, но сами они тоже качественно менялись. Насыщенность средствами активной и пассивной безопасности от поколения к поколению росла, а глухую тонировку почти победили. Одновременно развивались «аварийно-опасные» виды транспорта – такси, каршеринг, самокаты. Как посчитать индивидуальный вклад камер?
Сначала то, что видно невооруженным глазом: за 15 лет активного применения камер число погибших на дорогах сократилось почти вдвое.
Скорость и дисциплина
В 2023 году применяли 29,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации (ФВФ), большей частью стационарных. В переложении на дороги с твердым покрытием – в среднем одна камера на 18 км. Распределены они очень неравномерно: в больших городах и на федеральных трассах – густо, в остальном – пусто. Соответственно, влияние камер более заметно там, где их много.
Девять из десяти ДТП с погибшими и пострадавшими – результат нарушения правил водителями. Превышение допустимой скорости – редкая причина аварий. Наибольшую опасность несут выезды на встречку, в том числе в разрешенных местах, и несоответствие скорости реальным условиям. Некоторые камеры умеют фиксировать «встречку» (14%), но 70% заточены на замеры скорости.
Зная об этом, водители ведут себя осторожнее – как минимум там, где камеры видны визуально. То есть, помимо сбора штрафов, они в определенной степени дисциплинируют. Равно как и дорожные знаки «Фотовидеофиксация», при которых зачастую никаких камер-то и нет.
Вероятно, поэтому тесно связывают два факта: увеличение с 2017 года количества комплексов ФВФ на 116% и снижение за этот же период числа ДТП на 21,8% и погибших на 24%.
Что касается прошлого года, то на фоне общего роста аварий с погибшими и пострадавшими в зонах действия камер их стало меньше на 12%. Видимо, не только за счет камер, но и от них кое-что зависит.
Показатели аварийности в зонах действия комплексов фотовидеофиксации (ФВФ)
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
Кол-во комплексов ФВФ, тыс.
|
13,5
|
16,0
|
17,7
|
22,2
|
23,9
|
27,8
|
29,2
|
Кол-во выявленных ими нарушений, млн
|
82,8
|
105,8
|
122,2
|
145,6
|
160,8
|
183,6
|
221,0
|
Кол-во ДТП с погибшими и пострадавшими, тыс.
|
215,4
|
214,8
|
210,9
|
175,2
|
167,9
|
159,6
|
166,5
|
Кол-во ДТП на 100 комплексов ФВФ*
|
22,5
|
20,0
|
17,4
|
16,2
|
15,8
|
11,9
|
9,9
* ГАИ для оценки влияния камер на безопасность применяет показатель количества ДТП с погибшими и пострадавшими в зонах контроля стационарных комплексов ФВФ – в пересчете на 100 таких комплексов.
Тонкости и детали
Хотя есть нюансы. Наиболее часто в местах расположения комплексов ФВФ происходят столкновения транспортных средств (61%) и наезды на пешехода (21%). И в основном в населенных пунктах (82%). Тогда как большинство ДТП с трагическим исходом происходит на загородных дорогах, а тяжесть последствий там втрое выше. Выходит, на федеральных трассах камеры не особо эффективны по части безопасности.
И еще важный момент. Тяжесть последствий ДТП в зоне действия камер на участках с действующими ограничениями скорости, как правило, превышает средний показатель на таких же участках, где камер нет. Означает ли это, что камеры усугубляют последствия или же их осознанно ставили в самых опасных местах? Не совсем понятно.
Вообще исследования показывают, что камеры – не панацея. В зоне действия 3% вновь установленных камер статистика ДТП и нарушений ухудшается. Зато остальные 97% ситуацию точно не портят.
А вывод простой: тенденция утыкивать камерами «места концентрации ДТП» не противоречит здравому смыслу. Карающая функция камер нам не нравится, но очевидно, что кому-то они спасают жизнь и здоровье.
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