Камеры на дорогах — для безопасности! Но есть другое мнение

Эксперт «За рулем» сопоставил число комплексов фиксации нарушений и динамику ДТП

Научно оценить роль камер непросто, потому что аварийность зависит от множества переменных.

За 15 лет число камер выросло в сотни раз, но попутно менялись и дороги – в лучшую сторону. Например, намного больше стало разделяющих встречные потоки барьеров и освещенных пешеходных переходов.

Прибавилось 25 млн машин, но сами они тоже качественно менялись. Насыщенность средствами активной и пассивной безопасности от поколения к поколению росла, а глухую тонировку почти победили. Одновременно развивались «аварийно-опасные» виды транспорта – такси, каршеринг, самокаты. Как посчитать индивидуальный вклад камер?

Сначала то, что видно невооруженным глазом: за 15 лет активного применения камер число погибших на дорогах сократилось почти вдвое .

Скорость и дисциплина

В 2023 году применяли 29,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации (ФВФ), большей частью стационарных. В переложении на дороги с твердым покрытием – в среднем одна камера на 18 км. Распределены они очень неравномерно: в больших городах и на федеральных трассах – густо, в остальном – пусто. Соответственно, влияние камер более заметно там, где их много.

Девять из десяти ДТП с погибшими и пострадавшими – результат нарушения правил водителями. Превышение допустимой скорости – редкая причина аварий. Наибольшую опасность несут выезды на встречку, в том числе в разрешенных местах, и несоответствие скорости реальным условиям. Некоторые камеры умеют фиксировать «встречку» (14%), но 70% заточены на замеры скорости.

Зная об этом, водители ведут себя осторожнее – как минимум там, где камеры видны визуально. То есть, помимо сбора штрафов, они в определенной степени дисциплинируют. Равно как и дорожные знаки «Фотовидеофиксация», при которых зачастую никаких камер-то и нет.

Вероятно, поэтому тесно связывают два факта: увеличение с 2017 года количества комплексов ФВФ на 116% и снижение за этот же период числа ДТП на 21,8% и погибших на 24%.

Что касается прошлого года, то на фоне общего роста аварий с погибшими и пострадавшими в зонах действия камер их стало меньше на 12%. Видимо, не только за счет камер, но и от них кое-что зависит.

Показатели аварийности в зонах действия комплексов фотовидеофиксации (ФВФ)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Кол-во комплексов ФВФ, тыс. 13,5 16,0 17,7 22,2 23,9 27,8 29,2 Кол-во выявленных ими нарушений, млн 82,8 105,8 122,2 145,6 160,8 183,6 221,0 Кол-во ДТП с погибшими и пострадавшими, тыс. 215,4 214,8 210,9 175,2 167,9 159,6 166,5 Кол-во ДТП на 100 комплексов ФВФ* 22,5 20,0 17,4 16,2 15,8 11,9 9,9

* ГАИ для оценки влияния камер на безопасность применяет показатель количества ДТП с погибшими и пострадавшими в зонах контроля стационарных комплексов ФВФ – в пересчете на 100 таких комплексов.

Тонкости и детали

Хотя есть нюансы. Наиболее часто в местах расположения комплексов ФВФ происходят столкновения транспортных средств (61%) и наезды на пешехода (21%). И в основном в населенных пунктах (82%). Тогда как большинство ДТП с трагическим исходом происходит на загородных дорогах, а тяжесть последствий там втрое выше. Выходит, на федеральных трассах камеры не особо эффективны по части безопасности.

И еще важный момент. Тяжесть последствий ДТП в зоне действия камер на участках с действующими ограничениями скорости, как правило, превышает средний показатель на таких же участках, где камер нет. Означает ли это, что камеры усугубляют последствия или же их осознанно ставили в самых опасных местах? Не совсем понятно.

Вообще исследования показывают, что камеры – не панацея. В зоне действия 3% вновь установленных камер статистика ДТП и нарушений ухудшается. Зато остальные 97% ситуацию точно не портят.

А вывод простой: тенденция утыкивать камерами «места концентрации ДТП» не противоречит здравому смыслу. Карающая функция камер нам не нравится, но очевидно, что кому-то они спасают жизнь и здоровье.

Как сделать наши дороги безопаснее? Мнение эксперта тут.