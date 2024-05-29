#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову
29 мая
Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову
Автоэксперт Кукарин объяснил, что будет при...
Интерьер Chevrolet Captiva
29 мая
Недорогой семейный «американец» снова в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ 7-местный кроссовер...
Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше
29 мая
Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше
В Госдуме решают, как улучшить качество...

В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки

Черников: ГАИ перенесет неэффективные видеокамеры на аварийные участки дорог РФ

Госавтоинспекция России намерена перенести неэффективные комплексы фотовидеофиксации на наиболее аварийные участки дорог общего пользования. Об этом на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены. Я уверен, что мы еще не только подчистим те камеры, которые, скажем так, неэффективно работают, но и сумеем их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо – где совершаются ДТП», – подчеркнул глава ведомства.

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Черников уточнил, что в настоящее время на российских автотрассах установлено порядка 29 тысяч подобных комплексов. И на этих участках фиксируется заметное снижение аварийности, отметил начальник ГАИ.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу подготовленный Минтрансом проект постановления, напомнил Черников. В документе учтены новые требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений. В рамках нового закона установлены общие правила для систем фиксации нарушений, включая допустимые места установки камер и регламент согласования их монтажа, а также расстояние от предупреждающих знаков до самой камеры.

Источник: interfax.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:mos.ru
Количество просмотров 2
29.05.2024
Фото:mos.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0