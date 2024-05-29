В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки

Черников: ГАИ перенесет неэффективные видеокамеры на аварийные участки дорог РФ

Госавтоинспекция России намерена перенести неэффективные комплексы фотовидеофиксации на наиболее аварийные участки дорог общего пользования. Об этом на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

«Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены. Я уверен, что мы еще не только подчистим те камеры, которые, скажем так, неэффективно работают, но и сумеем их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо – где совершаются ДТП», – подчеркнул глава ведомства.

Черников уточнил, что в настоящее время на российских автотрассах установлено порядка 29 тысяч подобных комплексов. И на этих участках фиксируется заметное снижение аварийности, отметил начальник ГАИ.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу подготовленный Минтрансом проект постановления, напомнил Черников. В документе учтены новые требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений. В рамках нового закона установлены общие правила для систем фиксации нарушений, включая допустимые места установки камер и регламент согласования их монтажа, а также расстояние от предупреждающих знаков до самой камеры.

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Источник: interfax.ru