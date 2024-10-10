Ошибка катализатора – чем это опасно для мотора

«За рулем» рассказал о причинах сбоев в работе катализатора и об их устранении

Функция катализатора заключается в нейтрализации вредных веществ, образующихся в результате сгорания бензина в двигателе. Для этих целей в катализаторе используются мелкие золотые и платиновые сетки, которые нейтрализуют вредные компоненты в выхлопных газах.

В катализатор встроено два кислородных датчика (лямбда-зонда): один вверху на входе отработавших газов, другой – на выходе снизу.

При правильной работе катализатора показания верхнего датчика могут меняться в зависимости от степени нагрузки двигателя и его температуры. Показания же нижнего кислородного датчика должны оставаться неизменными.

На неправильную работу каталитического нейтрализатора будут указывать одинаковые показания кислородных датчиков.

Например, ошибка P0420 KIA будет возникать при понижении напряжения на нижнем датчике и колебаниях данных, схожих с колебаниями верхнего датчика. Это будет сигнализировать о слишком высоких уровнях кислорода.

Причины возникновения ошибки катализатора

Повреждения выпускного коллектора или потеря герметичности впускного коллектора.

Пропуски зажигания в двигателе.

Повреждения или нарушение герметичности в соединениях деталей системы отвода выхлопных газов.

Загрязнение катализатора маслом.

Неисправности в работе верхнего или нижнего лямбда-зонда.

Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости.

Повышенное давление в топливной системе.

«Перелив» одной или нескольких топливных форсунок.

Повреждение электропроводки или разъемов лямбда-зонда.

Заправка этилированным бензином вместо неэтилированного.

Самая распространенная причина возникновения ошибки типа P0420 – неисправность самого катализатора.

Признаки поломки катализатора

Автомобиль может работать без явных признаков выхода из строя катализатора. Только на приборной панели будет высвечиваться «Check Engine». Также прогретый двигатель будет терять мощность. Автомобиль не будет разгоняться более 60-90 км/ч, а из выхлопной трубы появится характерный запах, схожий с запахом несвежих яиц.