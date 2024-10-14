Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Belgee X70 — тест в цифрах
О том, как ведут себя на асфальте и бездорожье кроссоверы Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max и Belgee X70, насколько они удобны в эксплуатации, подробно рассказано тут.
Ниже приведена подробная техническая информация о героях нашего теста и оценка экспертов «За рулем».
Данные производителей
|
Модель
|
Belgee X70
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Haval H3
|
Снаряженная / полная масса
|
1780 / 2080 кг
|
1643 / 1967 кг
|
1780 / 2130 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,9 с
|
9,8 с
|
9,6 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
192 км/ч
|
175 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 58 л
|
АИ-92...95 / 51 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
Расход топлива: городской /
|
8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км
|
10,2 / 6,2 / 7,7 л / 100 км
|
10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1598 см³
|
1499 см³
|
Мощность
|
130 кВт / 177 л. с. при 5500 об/мин
|
110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин
|
130 кВт / 177 л. с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 (300)* Н·м при 1500–4000 об/мин
|
275 Н·м при 2000–3800 об/мин
|
270 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60
|
3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
Главная передача
|
3,44–4,65
|
3,44–4,65
|
4,73 / 3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые/ дисковые
|
Шины
|
225/60 R18
|
225/55 R19
|
225/60 R18
* С учетом гибридной системы 48V EMS.
Геометрическая проходимость
|
|
Belgee X70
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Haval H3
|
Просвет
|
|
a
|
170 мм
|
165 мм
|
180 мм
|
b
|
210 мм
|
190 мм
|
205 мм
|
c
|
215 мм
|
210 мм
|
185 мм
|
Угол
|
|
α
|
24,0°
|
22,5°
|
22,5°
|
β
|
28,0°
|
28,0°
|
31,5°
|
γ
|
18,0°
|
16,0°
|
17,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Belgee X70
|
10 000 км или 12 месяцев*
|
5 лет или 150 000 км
|
56**
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
200
|
Haval F7
|
15 000 км*** или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
180
* ТО-0 проводится при 3000 км или спустя 3 месяца.
** По плану до конца года будет работать не менее 120 ДЦ.
*** ТО-1 проводится при 10 000 км.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Belgee X70
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Haval F7
|
Капот
|
95–110
|
120–130
|
125–150
|
Крыло переднее
|
95–110
|
115–125
|
110–130
|
Крыло заднее
|
95–120
|
110–120
|
110–125
|
Дверь передняя
|
95–110
|
120–130
|
110–125
|
Дверь задняя
|
95–105
|
110–120
|
120–150
|
Дверь багажника
|
90–130
|
85–100
|
120–130
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Belgee X70
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Haval H3
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
7
|
Багажник
|
8
|
9
|
7
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
9
|
7
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
9
|
Сервис
|
8
|
9
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,20
|
8,40
|
8,33
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
Выносливость
|
7
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,11
|
8,33
|
8,39
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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