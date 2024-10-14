Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Belgee X70 — тест в цифрах

За рулем» собрал важную информацию о популярных кроссоверах

О том, как ведут себя на асфальте и бездорожье кроссоверы Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max и Belgee X70, насколько они удобны в эксплуатации, подробно рассказано тут.

Ниже приведена подробная техническая информация о героях нашего теста и оценка экспертов «За рулем».

Данные производителей

Модель Belgee X70 Chery Tiggo 7 Pro Max Haval H3 Снаряженная / полная масса 1780 / 2080 кг 1643 / 1967 кг 1780 / 2130 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с 9,8 с 9,6 с Максимальная скорость 200 км/ч 192 км/ч 175 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 58 л АИ-92...95 / 51 л АИ-92...95 / 55 л Расход топлива: городской /

загородный / смешанный цикл 8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км 10,2 / 6,2 / 7,7 л / 100 км 10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1477 см³ 1598 см³ 1499 см³ Мощность 130 кВт / 177 л. с. при 5500 об/мин 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин 130 кВт / 177 л. с. при 6000 об/мин Крутящий момент 255 (300)* Н·м при 1500–4000 об/мин 275 Н·м при 2000–3800 об/мин 270 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач Р7 Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 Главная передача 3,44–4,65 3,44–4,65 4,73 / 3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые/ дисковые Шины 225/60 R18 225/55 R19 225/60 R18

* С учетом гибридной системы 48V EMS.





Геометрическая проходимость

Belgee X70 Chery Tiggo 7 Pro Max Haval H3 Просвет a 170 мм 165 мм 180 мм b 210 мм 190 мм 205 мм c 215 мм 210 мм 185 мм Угол α 24,0° 22,5° 22,5° β 28,0° 28,0° 31,5° γ 18,0° 16,0° 17,0°









Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Belgee X70 10 000 км или 12 месяцев* 5 лет или 150 000 км 56** Chery Tiggo 7 Pro Max 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 200 Haval F7 15 000 км*** или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 180

* ТО-0 проводится при 3000 км или спустя 3 месяца.

** По плану до конца года будет работать не менее 120 ДЦ.

*** ТО-1 проводится при 10 000 км.





Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X70 Chery Tiggo 7 Pro Max Haval F7 Капот 95–110 120–130 125–150 Крыло переднее 95–110 115–125 110–130 Крыло заднее 95–120 110–120 110–125 Дверь передняя 95–110 120–130 110–125 Дверь задняя 95–105 110–120 120–150 Дверь багажника 90–130 85–100 120–130





Экспертная оценка автомобилей

Модель Belgee X70 Chery Tiggo 7 Pro Max Haval H3 Рабочее место водителя Сиденье 9 8 8 Органы управления 8 9 9 Обзор 8 8 8 Салон Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 8 7 Багажник 8 9 7 Ходовые качества Динамика 9 8 8 Тормоза 8 9 8 Управляемость 9 7 8 Комфорт Шум 8 9 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 8 9 9 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,20 8,40 8,33 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 7 8 9 Ходы подвесок 8 8 9 Общая оценка 8,11 8,33 8,39

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.