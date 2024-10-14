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Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Belgee X70 — тест в цифрах

За рулем» собрал важную информацию о популярных кроссоверах

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Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

О том, как ведут себя на асфальте и бездорожье кроссоверы Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max и Belgee X70, насколько они удобны в эксплуатации, подробно рассказано тут.

Ниже приведена подробная техническая информация о героях нашего теста и оценка экспертов «За рулем».

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Данные производителей

Модель

Belgee X70

Chery Tiggo 7 Pro Max

Haval H3

Снаряженная / полная масса

1780 / 2080 кг

1643 / 1967 кг

1780 / 2130 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,9 с

9,8 с

9,6 с

Максимальная скорость

200 км/ч

192 км/ч

175 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 58 л

АИ-92...95 / 51 л

АИ-92...95 / 55 л

Расход топлива: городской /
загородный / смешанный цикл

8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км

10,2 / 6,2 / 7,7 л / 100 км

10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1598 см³

1499 см³

Мощность

130 кВт / 177 л. с. при 5500 об/мин

110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин

130 кВт / 177 л. с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

255 (300)* Н·м при 1500–4000 об/мин

275 Н·м при 2000–3800 об/мин

270 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

Р7

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

Главная передача

3,44–4,65

3,44–4,65

4,73 / 3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые/ дисковые

Шины

225/60 R18

225/55 R19

225/60 R18

* С учетом гибридной системы 48V EMS.



Геометрическая проходимость

Belgee X70

Chery Tiggo 7 Pro Max

Haval H3

Просвет

a

170 мм

165 мм

180 мм

b

210 мм

190 мм

205 мм

c

215 мм

210 мм

185 мм

Угол

α

24,0°

22,5°

22,5°

β

28,0°

28,0°

31,5°

γ

18,0°

16,0°

17,0°



Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Belgee X70

10 000 км или 12 месяцев*

5 лет или 150 000 км

56**

Chery Tiggo 7 Pro Max

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

200

Haval F7

15 000 км*** или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

180

* ТО-0 проводится при 3000 км или спустя 3 месяца.

** По плану до конца года будет работать не менее 120 ДЦ.

*** ТО-1 проводится при 10 000 км.


Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X70

Chery Tiggo 7 Pro Max

Haval F7

Капот

95–110

120–130

125–150

Крыло переднее

95–110

115–125

110–130

Крыло заднее

95–120

110–120

110–125

Дверь передняя

95–110

120–130

110–125

Дверь задняя

95–105

110–120

120–150

Дверь багажника

90–130

85–100

120–130



Экспертная оценка автомобилей

Модель

Belgee X70

Chery Tiggo 7 Pro Max

Haval H3

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

8

Органы управления

8

9

9

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

8

7

Багажник

8

9

7

Ходовые качества

Динамика

9

8

8

Тормоза

8

9

8

Управляемость

9

7

8

Комфорт

Шум

8

9

9

Плавность хода

8

8

9

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

8

9

9

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,20

8,40

8,33

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

7

8

9

Ходы подвесок

8

8

9

Общая оценка

8,11

8,33

8,39

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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Тимкин Юрий
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 83
14.10.2024
Фото:
Батыру Александр
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