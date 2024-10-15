Гарантированный способ усилить эффект от ароматизатора
На этикетках ароматизаторов для автомобилей пишут, что при размещении ароматизатора в потоке воздуха он лучше пахнет. В передней части салона удобного места нет. Поэтому можете решить эту проблему, как я: надо повесить крючок на двустороннем скотче так, чтобы ароматизатор находился посередине дефлектора для задней части салона. Действительно, запах стал насыщеннее!
Т. Митрохин, г. Москва
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Как избавиться от назойливого звона инструмента в багажнике? Вот простое и эффективное решение!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.