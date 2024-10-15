Гарантированный способ усилить эффект от ароматизатора

Читатель «За рулем» придумал, как создать приятную атмосферу в авто

На этикетках ароматизаторов для автомобилей пишут, что при размещении ароматизатора в потоке воздуха он лучше пахнет. В передней части салона удобного места нет. Поэтому можете решить эту проблему, как я: надо повесить крючок на двустороннем скотче так, чтобы ароматизатор находился посередине дефлектора для задней части салона. Действительно, запах стал насыщеннее!

Правильное место установки ароматизатора в машине

Т. Митрохин, г. Москва

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