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Гарантированный способ усилить эффект от ароматизатора

Читатель «За рулем» придумал, как создать приятную атмосферу в авто

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На этикетках ароматизаторов для автомобилей пишут, что при размещении ароматизатора в потоке воздуха он лучше пахнет. В передней части салона удобного места нет. Поэтому можете решить эту проблему, как я: надо повесить крючок на двустороннем скотче так, чтобы ароматизатор находился посередине дефлектора для задней части салона. Действительно, запах стал насыщеннее!

Правильное место установки ароматизатора в машине
Правильное место установки ароматизатора в машине

Т.Митрохин, г. Москва

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Ревин Алексей
Фото:Т. Митрохин
Количество просмотров 36
15.10.2024
Фото:Т. Митрохин
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