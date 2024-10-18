Купили масляный фильтр нераскрученного бренда — вот что у него внутри

«За рулем» провел экспертизу масляных фильтров «Мавико». Результаты дали повод задуматься.

Компания «Мавико» занимается поставками и производством автомобильных компонентов с 2018 года. Выпускать масляные фильтры для широкой гаммы двигателей начала более года назад. И в течение этого времени продукт постоянно совершенствовался.

Сейчас стартовал выпуск масляных фильтров уже третьей генерации. Они нам и попали в руки.

Стальное основание у фильтров – как фундамент: крепит фильтр к мотору и обеспечивает прочность соединения всех элементов конструкции. Оно осталось массивным, резьба нарезана отлично, витки ровные и чистые. Уплотнительная резинка сидит прочно. Значит, проблем с установкой и потеков не будет.

Корпус должен быть не только герметичным, но и надежно защищен от коррозии. Металл хорошо окрашен снаружи и чистый внутри.

Внутренняя трубка, через которую очищенное масло возвращается в двигатель, сделана на совесть. Из хорошего металла, без заусенцев, отверстия ровные. И важно то, что у фильтров третьего поколения увеличилась глубина складок бумаги и, соответственно, площадь фильтрации.

Прижимная пружина нужна для того, чтобы прижимать фильтрующий элемент к основанию фильтра и, тем самым, обеспечивать герметичность противодренажного клапана. У некоторых моделей фильтров «Мавико» вместо обычных витых прижимных пружин применена пластина (как раз такой нам и попался). Она плоская и занимает намного меньше места, чем длинная пружина. Так что помимо изменения диаметра внутренней тубы это также позволило увеличить и ее длину.

За качественную очистку масла, в первую очередь, отвечает фильтрующий элемент. У фильтров нового поколения он стал объемнее. В зависимости от модели площадь фильтрации увеличилась на 12-18%. Как следствие, больше масла одновременно контактирует с бумагой, равномернее распределяется давление по фильтрующему элементу. В результате и очистка происходит эффективнее, и срок службы фильтра повышается. Стальные нижняя и верхняя части фильтрующего элемента обладают достаточной жесткостью и не поддаются деформации.

Самый важный материал в фильтре – бумага. И не менее важно то, как она уложена в гофру. В нашем случае – равномерно, часто и глубоко (что также идет на пользу увеличению площади фильтрации). Заливка гофр герметиком и вовсе образцовая – однородным толстым слоем, без непроклеев и лишних застывших потеков.

Фильтровальная бумага хорошего качества – целлюлоза с плиссировкой, исключающей смыкание гофр. Базовая масса – 136±5 г/м2. Хороший показатель. Ведь если бумага легкая, это означает, что она тонкая и слабо пропитана.

Воздухопроницаемость в 480±80 л/м2/с – тоже хорошо. Как и тонкость отсева (размер задерживаемых частиц) в 30 микрон – этого достаточно для большинства моторов.

Противодренажный клапан – это мембрана, закрывающая отверстия в основании, через которые грязное масло попадает из мотора в фильтр. Задача этого клапана – препятствовать вытеканию масла из фильтра после выключения двигателя.

В фильтрах «Мавико» этот элемент выполнен из силикона – лучшего материала для этого клапана. Такой не дубеет в мороз, а в закрытом состоянии отлично прилегает к внутренней поверхности основания. Клапан надежно поджат (с хорошим преднатягом на закрытие около 3 мм) и при этом имеет большое пространство для открытия и беспрепятственного пропуска масла.

На перепускном клапане тоже не экономили – он резиновый со стальной шайбой, поджат витой пружиной, плотно прилегает к седлу и свободно открывается в необходимом диапазоне минимального давления для герметичности и четкой работы.

Давление открытия – очень важный параметр фильтра. Для каждой модели – свои характеристики, в зависимости от пропускной способности площади фильтрации и диапазона давления масла на разных режимах работы двигателя (начиная от примерно 1 атм на холостом ходу).

При слишком низком заданном давлении клапан может открыться даже на прогретом моторе при резком нажатии на газ. И тогда грязное масло пойдет в двигатель в обход фильтрующего элемента. А слишком поздний перепуск при грязном фильтре может привести к масляному голоданию.

У фильтров «Мавико» третьей генерации давление открытия повысилось до 1,6-2,5 атм. По мнению специалистов компании, при этом пропускная способность фильтра остается в порядке, масло хорошо чистится. И двигатель без масла не останется.

Подведем итоги нашей экспертизы. Если смотреть на конструктивные особенности, фильтры «Мавико» во многом схожи с аналогичными деталями ведущих брендов. И по рабочим характеристикам к ним претензий нет – качественные и надежные фильтры. Вполне можно рассматривать к покупке.

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