Не кипеть! И не мерзнуть!

Короткая история про антифризы для тех, кто в них разбирается, и для тех, кто разбираться не хочет.

Отечественный производитель Vitex из Нижегородской области предлагает охлаждающую жидкость и для тех, и для других. Поехали!

Как хорошо было в недалеком прошлом. Охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей было два вида: обычная вода и новомодный ТОСОЛ, который появился в нашей стране вместе с «итальянскими» Жигулями. Теперь напридумывали этих самых антифризов разных типов, на различных основах, с всевозможными присадками. Один с другим не смешивать, на цвет смотреть, что попало в систему не доливать. Сложно? На самом деле – не очень. Попробуем разобраться.

Как и большинство технических жидкостей, антифризы состоят из основы (этиленгликоль или пропиленгликоль), дистиллированной воды и пакета присадок. Присадки должны выполнять целый ряд важных функций: снижать коррозионную активность состава, препятствовать разрушению резины, уменьшать образование пены, накипи и осадка. Присадки могут быть неорганическими (например силикатными) или органическими (карбоксилатными). Первые проще и дешевле, но не отличаются большим ресурсом и имеют ряд неприятных особенностей – например, агрессивны к деталям из меди и латуни, склонны к образованию осадка, могут, в определенных условиях, вызывать коррозию алюминия. Да и ресурс у них не слишком велик. Органика дороже, но обеспечивает лучший теплообмен, активно борется с коррозией цветных металлов и служит дольше.

Классификаций антифризов придумано немало, но наиболее популярна фольксвагеновская система: G11, G12, G12+… Что это значит, расскажем на примере продукции Vitex. Но сначала пару слов о производителе.

Компания из города химиков Дзержинска начала свою деятельность в 1992 году, став одним из первых производителей ТОСОЛа в России. Хотя сегодня у фирмы в ассортименте 1200 с лишним позиций различных масел, смазок, автохимии, выпуск антифризов продолжается, их ассортимент расширяется, а состав совершенствуется. Разбираться в классификации будем на примере линейки Vitex Ultra G.

Vitex G 11 Ultra G – самый простой и доступный на сегодня тип антифриза. Формула Ultra G Protect Technology с пониженным содержанием силикатов предотвращает образование высокотемпературного осадка и сохраняет стабильную циркуляцию ОЖ в системе. Стабилизатор силиката продлевает срок службы пакета присадок, что позволяет увеличить срок службы антифриза без замены до 140 000 км. Антифриз содержит усовершенствованный антикоррозионный пакет присадок на основе Low Silicate Formula (LSF). В его составе высокомодульный метасиликат натрия и стабилизатор, надежно защищающий детали из алюминиевых сплавов. Продукт имеет высокую теплоемкость и температуру кипения не ниже 108°С. Безопасен для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

Vitex G 12 Ultra G – высококачественный карбоксилатный антифриз красного цвета, который рекомендован для современных двигателей с алюминиевым блоком цилиндров. Поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя, не содержит в составе аминов, нитритов, фосфатов, силикатов и боратов, вызывающих образование геля и осадка. Благодаря усовершенствованному составу и антикоррозионному пакету присадок Ultra SAFE обеспечивает надежную защиту от коррозии цветных металлов и стали: независимое исследование показало, что продукт превосходит требования стандартов по коррозии деталей из меди и латуни на порядок! Еще одна приятная особенность – длительный срок службы: до 200 тысяч километров на легковых автомобилях. Этот антифриз допускает смешивание с жесткой (водопроводной) водой.

Vitex G 12+ Ultra G предназначен для использования в системе охлаждения двигателей с алюминиевым и чугунным блоком цилиндров. Рекомендуется для тяжелонагруженных моторов, где принципиальное значение имеет высокотемпературная защита алюминия. Усовершенствованная формула Vitex G 12+ Ultra G безопасна для металлических частей всех современных двигателей. Самый современный пакет присадок Ultra SAFE 2+, на основе группы водорастворимых сополимеров с низкой молекулярной массой позволяет продлить срок замены антифриза до 250 000 км. Дело в том, что присадки проявляют антикоррозийные свойства только в поврежденных местах двигателя, образуя защитный слой толщиной всего 0,0006 мм. За счет этого расходуются медленнее, увеличивая ресурс антифриза. Кроме того, отсутствие сплошной пленки на поверхности деталей мотора, которую образуют ОЖ других типов, заметно улучшает теплообмен. Конечно же, современный антифриз не склонен к образованию гелей и осадков. Он не агрессивен по отношению к пластикам, эластомерам и другим материалам, применяемым в системе охлаждения автомобильных двигателей.

Отдельный и очень интересный вопрос – где какой антифриз применять и какие классы можно между собой смешивать, а какие нельзя. С применением все просто: берем сервисную книжку, находим в ней требования к антифризу и приобретаем продукт строго рекомендованного класса. Смешивать ОЖ различных классов и составов нежелательно, но в некоторых случаях можно. Что с чем смешивать или не смешивать, расскажет таблица совместимости.

Для тех же, кто не желает разбираться в составах, присадках, спецификациях и таблицах, Vitex решил упростить жизнь и выпустил серию антифризов O.E.M. Такие жидкости предназначены для автомобилей конкретных марок: Renault / Nissan, VAG, Toyota / Lexus, Hyundai / Kia и, конечно, Chinese cars – уда же сегодня без китайцев с их турбомоторами? В линейке есть не только карбоксилатные, но и лобридные продукты. Что это такое? Это самые совершенные на сегодня антифризы, в которых к органическим ингибиторам коррозии добавлена малая доля минеральных. Они отлично защищают металлы и имеют очень высокую температуру кипения.

Впрочем, тем, кому предназначается серия O.E.M., забивать себе голову химией не обязательно. Для них куда важнее, что антифриз от Vitex безусловно подходит для заправки системы охлаждения их автомобиля.

Реклама| ООО «Ви Кемикалз», ИНН 5249118962|erid F7NfYUJCUneP31MZ4h3i