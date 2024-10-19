#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько стоит отпраздновать новый год в одном из самых красивых мест?
19 октября
Сколько стоит отпраздновать новый год в одном из самых красивых мест?
АТОР: новогодняя путевка на Байкал обойдется в...
Признаки, которые говорят о том, что пора менять дворники на автомобиле
19 октября
Признаки, которые говорят о том, что пора менять дворники на автомобиле
Эксперт рассказал, как правильно выбрать...
Интерьер Nissan Murano 2025
19 октября
Информация о новом поколении Nissan Murano 2025 утекла в сеть задолго до презентации
Дилерский центр слил подробности о новом Nissan...

Каким должен быть багажник кроссовера: разбираемся на примере Джили

Кроссовер Geely Okavango из парка «За рулем» открылся с новой стороны

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Geely Okavango, 2.0T (200 л. с.), Р7

  • Изготовитель – Geely, Китай
  • Год выпуска – 2023
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 15 000 км
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На третьем ряду пассажиров я вожу редко – эти сиденья убраны и образуют ровный пол. А в пятиместном варианте багажник у Okavango просто гигантский. Чтобы достать что-то, лежащее в дальнем углу, мне приходится залезать внутрь. Тут с запасом уместится пара детских велосипедов и даже взрослый со снятым передним колесом.

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

Если сложить еще и второй ряд, можно перевозить крупногабаритные вещи шириной метр и длиной два. В салон войдут и трехметровые длинномеры, но только узкие и легкие (например, плинтусы или пластиковые трубы).

Не хватает приспособлений, фиксирующих поклажу (нет даже такелажных петель). И не предусмотрено штатное место для шторки, прикрывающей багажник. Она постоянно мешается при погрузке и разгрузке.

Багажник Geely Okavango в пятиместном варианте поистине гигантский
Багажник Geely Okavango в пятиместном варианте поистине гигантский

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Сачков Максим
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 51
19.10.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Okavango

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв