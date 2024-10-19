Каким должен быть багажник кроссовера: разбираемся на примере Джили

Кроссовер Geely Okavango из парка «За рулем» открылся с новой стороны

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Geely Okavango, 2.0T (200 л. с.), Р7

Изготовител ь – Geely, Китай

ь – Geely, Китай Год выпуск а – 2023

а – 2023 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2024 года

– с июня 2024 года Пробег на момент отчета – 15 000 км

На третьем ряду пассажиров я вожу редко – эти сиденья убраны и образуют ровный пол. А в пятиместном варианте багажник у Okavango просто гигантский. Чтобы достать что-то, лежащее в дальнем углу, мне приходится залезать внутрь. Тут с запасом уместится пара детских велосипедов и даже взрослый со снятым передним колесом.

Если сложить еще и второй ряд, можно перевозить крупногабаритные вещи шириной метр и длиной два. В салон войдут и трехметровые длинномеры, но только узкие и легкие (например, плинтусы или пластиковые трубы).

Не хватает приспособлений, фиксирующих поклажу (нет даже такелажных петель). И не предусмотрено штатное место для шторки, прикрывающей багажник. Она постоянно мешается при погрузке и разгрузке.

Багажник Geely Okavango в пятиместном варианте поистине гигантский

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках