Эти предметы должны быть у любого автомобилиста до начала зимы

Сейчас самое идеальное время для подготовки вашего автомобиля к зиме.

Зима, как известно, наступает неожиданно, и непредсказуемая погода может принести самые разные сюрпризы. Чтобы капризы природы не застали врасплох, неплохо было бы вооружиться запасом необходимого инвентаря в багажнике, который спасет от неприятностей и поможет даже в сложных ситуациях. О чем важно не забыть, рассказала компания BRUMEX.

Топ продуктов для комфортной зимы

Снегопад всегда не вовремя. Быстро очистить автомобиль поможет щетка для снега. Щетка с силиконовым ворсом KESSLER идеально подойдет как для городского седана, так и для крупноразмерного внедорожника. Благодаря телескопической ручке щетка может менять размеры и раздвигаться от 940 до 1280 мм. А значит с ней без труда можно очистить даже труднодоступные места на крыше автомобиля. Силиконовая щетина не оставляет царапин и не позволяет забиваться снегу. Можно использовать как водосгон. А благодаря поворотной голове, кнопке регулирования длины и силиконовому ворсу снег и вода убираются с поверхности автомобиля значительно быстрее. К тому же щетка рассчитана на низкие температуры и долго прослужит своему хозяину.

Если вы цените уникальность, обратите внимание на щетку-трансформер KESSLER. Телескопическая щетка 4 в 1 (щетка, водосгон, лопата, скребок). Щеткой удобно убирать снег, жидкую грязь, воду, сбивать лед. Телескопическая ручка имеет три размера по длине. Все элементы съемные и заменяемые, крепятся к ручке.

Все продукты бренда KESSLER созданы в стильном дизайне и высоком качестве для сохранения вашего комфорта и безопасности.

Для комфортного путешествия на длинные расстояния запаситесь топливной канистрой. Так вы будете уверены, что сможете выбраться из любой глуши без страха истратить весь бензин во время долгих пробок, которые могут застать на трассе. Для этого возьмите полиэтиленовую канистру OKTAN CLASSIC. Эргономичная ручка канистры обеспечит комфорт при переноске, а крышка с «детской» защитой ограничит случайное открытие.

Профессиональные канистры OKTAN бывают разных объемов: от 5 до 25 литров. У емкостей специальные уплотненные стенки – они выдерживают высокие нагрузки при экстремальных условиях эксплуатации. И, что важно, имеют сертификат о пожарной безопасности России и международный сертификат качества UN.

Зима и снегопад – неразлучный дуэт, и совсем неприятно найти свой автомобиль застрявшим в снежном плену. Справиться с уборкой жесткого и подмёрзшего снега поможет лопата KESSLER. Выполнена из полиамида, обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью. Такой аксессуар должен быть в багажнике любого автомобиля.

Хорошие обзор и видимость – обязательное условие для безопасного передвижения на автомобиле. Чтобы легко очистить стекла и зеркала авто от влаги и мокрого снега, запаситесь водосгоном! Конечно, можно это сделать и обычной тряпкой, но из-за них приходится слишком долго держать руки на холоде, да и выглядят тряпки в машине не очень эстетично.

Другое дело – двухсторонний водосгон из морозостойкого пластика от бренда OKTAN. Он предназначен для безопасного удаления воды со стекол автомобилей и в домашних условиях. Скребок-водосгон подходит для использования на любых стеклянных поверхностях. Имеет две рабочих стороны из термопластичной резины, которые бережно удаляют воду без следов и царапин. Рукоятка выполнена из пластика, а изогнутая форма и эргономичный дизайн обеспечивают комфорт при использовании. Большая сторона водосгона подходит для чистки стекол и зеркал, а малая сторона — для чистки зеркал небольшого размера и фар.

Надежные автоаксессуары OKTAN и KESSLER выпускаются Промышленной компанией BRUMEX на современном оборудовании, производство находится в г. Самара. Продукты под нашими марками призваны сделать жизнь автомобилистов приятнее, проще и безопаснее. Главное для нас не только контроль за качеством, но и решения, способные изменить привычный подход к владению автомобилем в целом.

Нам можно доверять! BRUMEX сегодня — это:

собственное современное производство с командой профессионалов;

многоуровневый контроль качества на всех этапах изготовления продукции, а также наличие международных сертификатов;;

лидирующие позиции в производстве и продажах автоаксессуаров в РФ;

регулярные испытания продукции и улучшение характеристик;

предоставление гарантии на свою продукцию.

Будьте аккуратны на дорогах, и легкой вам зимы!

Спрашивайте продукцию Oktan и Kessler в магазинах и сетях вашего города, а также на популярных маркетплейсах России.

С полным перечнем продукции промышленной компании Brumex можно ознакомиться на сайте brumex.ru

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