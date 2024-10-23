Куда спрятать комплект летних колес на зиму? Есть идейка!

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«За рулем» рассказал, как правильно хранить шины в сборе с дисками

Если у вас есть два полных комплекта колес — для зимы и для лета, — то вопрос хранения не станет проблемой. Когда колеса установлены на автомобиле, они испытывают значительные механические и температурные нагрузки. Однако в течение полугода они могут спокойно отдыхать, оставаясь такими же прочными и надежными.

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Подготовка к хранению

Перед тем как убрать колеса на хранение, их следует вымыть и осмотреть на наличие повреждений. Кроме того, важно убедиться, что колеса полностью накачаны и не спускают воздух.

Способы хранения

Собранные колеса можно хранить несколькими способами.

1. Стопкой. Собранные колеса можно сложить друг на друга. Такой способ хранения позволит сэкономить место в гараже (способ неприменим к шинам без дисков!).

2. На стене. Можно повесить колеса на крупные гвозди или крюки, что освободит дополнительное пространство (тоже неприменимо к шинам без дисков).

Такой способ хранения шин на дисках допустим и экономит место в гараже.
Такой способ хранения шин на дисках допустим и экономит место в гараже.

3. Вертикально. Еще один вариант — хранить колеса вертикально, поставив их на пол (применимо к шинам без дисков).

4. На самодельной стойке. Достаточно толстую трубу закрепляем вертикально на старом колесном диске от автомобиля или мотоцикла и нанизываем колеса, подобно детской пирамидке. Еще лучше использовать старую крестовину от кресла на колесиках – тогда можно перекатывать нашу башенку по гаражу или сараю (неприменимо к шинам без дисков).

В конструкции стойки, предложенной В. Васильевым для рубрики «Советы бывалых», колеса даже не соприкасаются друг с другом за счет дистанционных шайб.
В конструкции стойки, предложенной В. Васильевым для рубрики «Советы бывалых», колеса даже не соприкасаются друг с другом за счет дистанционных шайб.

Рекомендации по хранению

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Собранные колеса не рекомендуется хранить в условиях повышенной влажности из-за возможной коррозии дисков. Стальные диски склонны к ржавлению в местах малейшего повреждения краски, а легкосплавные могут иметь повреждения лака.

Кроме того, у любого диска есть места, где соприкасаются ступица и колесные болты или гайки, которые не имеют никакого покрытия.

Колеса в сборе, как и шины без дисков, также не следует хранить вблизи отопительных приборов.

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Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 149
23.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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